Wybiła godzina wiedźm. W Dead by Daylight pojawi się healer z prawdziwego zdarzenia

Twórcy Dead by Daylight pokazali nową postać ocalonego, która trafi do gry wraz z aktualizacją „Hour of the Witch”. Tym razem wcielimy się w leczącą innych ocalonych wiedźmę.

Dead by Daylight jest jedną z niewielu produkcji, która przetrwała nagły wzrost (i spadek) popularności na asymetryczne horrory online. Gra do dziś cieszy się sporym zainteresowaniem, a twórcy regularnie dodają do niej nową zawartość.

Wiedźma-healer w Dead by Daylight

Tym razem Behaviour Interactive pokazało nową postać ocalonego, która trafi do gry wraz z nadchodzącą aktualizacją „Hour of the Witch”. Zgadujemy, że będzie to tegoroczne rozpoczęcie sezonu Halloweenowego, w którym gra zmienia się w jesienny festiwal grozy. Gracze mogą liczyć na nowe atrakcje i przedmioty.

Mikaela Reid, bo tak nazywa się ocalona, spełni funkcję swego rodzaju healera w grze. Choć nie znamy dokładnej daty premiery nowego DLC, już teraz możemy nią zagrać na serwerze testowym. Dzięki temu poznaliśmy jej trzy nowe umiejętności.

Pierwsza, „Clairvoyance”, aktywuje się po oczyszczeniu totemu. Przez 10 sekund możliwe będzie aktywowanie pełnego potencjału odczytywania aury bram wyjściowych, skrzyń, haków i generatorów. Natomiast „Boon: Shadow Step” pozwoli na zmianę totemu zabójcy w specjalny podarek dla ocalonych. Zgromadzeni wokół niego gracze zostaną ukryci przed zabójcą – chodzi tu o ich aury i ślady zadrapań. Ostatnia umiejętność wydaje się tą, na którą wielu graczy mogło czekać. „Boon: Circle of Healing” pozwala zmienić totem w specjalną, 28-metrową strefę leczenia. W jej obrębie możliwe będzie pełne leczenie się bez apteczki, a sama jego prędkość zostanie zwiększona aż o 100 proc.

She brings light and life to a realm of darkness and death.



A new Survivor is coming to Dead by Daylight… pic.twitter.com/owFWDDLYrD — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) September 28, 2021

Niestety, tym razem twórcy oddają w ręce graczy wyłącznie jedną postać. Zazwyczaj w nowych sezonach dostajemy zarówno zabójcę, jak i ocalonego. Niedawno wydano jednak DLC z Pinheadem z Hellraiser, więc w pewien sposób samotna wiedźma zrekompensuje tamten dodatek.