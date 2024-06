Wielkie promocje na pudełkowe gry na PS4 i PS5. Tanie produkcje dzięki Days of Play 2024

PS Store oferuje tonę rabatów, ale wielu graczy woli kupić coś, co będzie można postawić na półce i później podziwiać. Absolutnie zgadzam się z tym, bo sam jestem fanem pudełkowych wydań, dlatego też warto przyjrzeć się bliżej ofertom, dzięki którym kupimy gry na PS4 i PS5 taniej!

Bez zbędnego przedłużania, polecam zajrzeć na poniższą listę i sprawdzić, czy przypadkowo nie macie szans kupić taniej produkcji, o której myślicie od dawna. Przeceniono serię wydań PlayStation Hits, czyli w cenie niecałych 40 zł zgarniecie sporo cenionych produkcji first-party i third-party taniej. A wszystko to w wersjach na PS5 i PS4.

Days of Play 2024 w RTV Euro AGD – najlepsze gry w pudełkach

Jeśli miałbym polecać coś z powyższej listy, zdecydowanie skusiłbym się na Death Stranding. Tak, wiem, co myślicie – symulator kuriera. Trochę tak, ale z drugiej strony to idealna gra dla tych, którzy szukają w gamingu czegoś nowego, chcą zarazem odpocząć, wciągnąć się i mieć grę, w której spędzą potencjalnie nawet setkę godzin. A wszystko to w przepięknym wydaniu tytułu z gwiazdorską obsadą od Hideo Kojimy. Sam byłem zaskoczony, gdy w końcu ujrzałem napisy końcowe, bo wcześniej byłem niemal pewien, że nigdy mnie ta gra nie pochłonie.

Równie mocno warto skusić się na Bloodborne, które nie ma niestety nawet edycji na PS5, także to oferta polecana dla graczy zarówno na last-genach, jak i current-genach. Wielki hit od From Software to gotycka, przerażająca i piekielnie trudna przygoda, która wciąga na długo. Podobnie zresztą jak God of War (ten nowy, ale “trójka” to klasyk!), który może nie jest równie trudny i przerażający, oferuje historię, od której nie będziecie mogli się oderwać.

Z kolei gracze szukający nieco bardziej niezobowiązującej rozgrywki, którym zależy na relaksie, mogą skusić się na Ratchet & Clank, czyli świetną przygodę z dwójką kultowych bohaterów. Jest też kolekcja Uncharted, idealnie naśladująca ducha Indiany Jonesa i kina przygodowego.