Days Gone Remastered ze świetnymi ocenami. Jednak kochamy odgrzewane kotlety?

Days Gone Remastered, czyli tytyuł w odświeżonej wersji to gra, o którą w zasadzie mało kto prosił. Więcej osób liczyło na sequel, jednak w zamian otrzymaliśmy typowy remaster. To jednak nie przeszkodziło produkcji w zebraniu świetnych ocen. Te w serwisach pokroju Metacritic są na naprawdę wysokim poziomie.

Wysokie noty dla Days Gone Remastered

Pomimo krytyki dotyczącej sensu odświeżania współczesnych produkcji, Days Gone Remastered wystartowało z rewelacyjną oceną 9,5 na Metacritic. Nowa wersja klasycznego tytułu Bend Studio, choć oferuje jedynie kosmetyczne ulepszenia graficzne, spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem fanów.

W momencie ogłoszenia remastera, PlayStation musiało mierzyć się z głosami niezadowolenia — podobnie jak wcześniej przy okazji The Last of Us Part 2 Remastered. Mimo to społeczność zgromadzona wokół Days Gone pokazała, że nadal darzy tę markę ogromnym sentymentem. Po premierze na Metacritic pojawiło się już 66 ocen użytkowników, a średnia 9,5 punktu wyraźnie przewyższa wynik oryginalnej wersji gry z 2019 roku, która zdobyła 8,5 punktu (na podstawie ponad 12 tysięcy opinii).

Zmiana postrzegania Days Gone wśród graczy na przestrzeni lat jest znacząca. Początkowo niedoceniana, dziś produkcja Bend Studio uważana jest za jedną z najbardziej niedowartościowanych gier na platformie PlayStation. Nawet John Garvin, scenarzysta gry, publicznie podziękował fanom za ich wsparcie, dostrzegając drugie życie swojej opowieści.

Sytuacja ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle ostatnich doniesień o anulowaniu nowego projektu Bend Studio przez PlayStation. Tak silne poparcie społeczności może jednak sprawić, że temat powrotu do świata Days Gone znów pojawi się na radarze wydawcy.

Źródło: tech4gamers.com