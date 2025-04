Xbox Game Pass oszalał. Tak się wygrywa z Sony

Ostatnie miesiące to istna brutalna ofensywa ze strony Microsoftu, jeżeli chodzi o gry w abonamencie Xbox Game Pass. Jego posiadacze mają powody do zadowolenia. Regularnie pojawiają się bowiem premierowe nowości, dla których po prostu opłaca się mieć tę subskrypcję. Czy to nowy sposób na wygrywanie wyścigu zbrojeń w świecie gamingu? Wychodzi na to, że tak.

Sony ma konsole, Microsoft ma Xbox Game Pass

Japoński gigant już drugą generację z rzędu prowadzi w wyścigu sprzedaży konsol z Microsoftem. PS4 wypadło o wiele lepiej od Xboksa One i nie inaczej jest w przypadku PS5 względem Xbox Series X|S. Czy to jednak da się jakkolwiek uznać jako porażkę amerykańskiej firmy? Niekoniecznie – ich taktyka od jakiegoś już czasu jest zupełnie inna, niż „jedynie” polegająca na produkowaniu sprzętu. Ba, Microsoft zaczął się z tego wycofywać. Nie ma i najpewniej nie będzie Series X Pro. Co więcej, dwa modele z 2020 roku będą nam musiały wystarczyć do końca generacji. To sugeruje, że firma ta zbyt wielu konsol już nie sprzeda.

I w zasadzie nie jest to żaden problem, bo nie o sprzedaż sprzętu tu chodzi. W ciągu ostatnich kilku lat Microsoft wielokrotnie wybierał się na zakupy, gromadząc w swojej „rodzinie” wielu ciekawych deweloperów i wydawców. Jest Bethesda, Activision i nie tylko. To oznacza, że nowe Call of Duty, nowy DOOM czy Halo, Forza i inne gry przy okazji generują górę pieniędzy właśnie dla Amerykanów. I jako gracze nie macie szans na obejście tego. Kupujecie CoD’a na PS5? Spoko, kilka dolarów wpadnie do kieszeni Microsoftu. Kupujecie skórki, dodatki, DLC czy wewnętrzną walutę? Zielony brat również i na tym trzyma swoją łapkę. Może i nie sprzeda wam konsoli, ale zarobi naprawdę sporo na wielu innych dobrach, choćby tych cyfrowych.

A wisienką na torcie nowej strategii jest oczywiście abonament Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, czyli abonament każdego gracza

Zasada jest prosta. Kupujesz dostęp do usługi i w zamian masz po pierwsze ogromną bibliotekę gier, a po drugie regularne nowości na premierę. I to nie byle jakie, bo gry debiutujące w abonamencie to często mega-hity. Przykłady? Oto, w co już na premierę mogliśmy grać w ostatnich miesiącach dzięki Game Pass na PC i konsolach:

STALKER 2: Serce Czarnobyla

Call of Duty: Black Ops 6

South of Midnight

Clair Obscur: Expedition 33

Avowed

A to nie koniec, bo trwają prace nad mnóstwem gier, które do usługi zostaną dodane – w tym roku, lub w kolejnym. Dzisiaj mając PC, Xboksa lub grając w chmurze (Xbox Cloud lub np. NVIDIA GeForce NOW) po prostu nie opłaca się nie mieć dostępu do tej usługi. Ta nie jest droga – przykładowe oferty możecie znaleźć poniżej:

A w co by tu w takim razie zagrać? Ja mam od siebie 3 mocne propozycje, jeżeli chodzi o ostatnie nowości w Xbox Game Pass.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered to odświeżona wersja jednej z najbardziej kultowych gier RPG w historii, dostępna teraz w ramach Xbox Game Pass. Gra zachowała swoje niezwykle bogate uniwersum, w którym gracze mogą przemierzać rozległe królestwo Cyrodiil, pełne zapomnianych ruin, tętniących życiem miast i niebezpiecznych lochów. Dzięki remasterowi świat Obliviona został wzbogacony o poprawioną grafikę, bardziej szczegółowe modele postaci i ulepszone efekty świetlne, co pozwala jeszcze mocniej zanurzyć się w epickiej przygodzie.

Rozgrywka w Oblivion Remastered pozostaje wierna klasyce – oferuje pełną swobodę eksploracji, możliwość tworzenia własnego bohatera i podejmowania decyzji wpływających na losy świata. Gracze mogą dołączyć do różnych frakcji, takich jak Gildia Magów czy Bractwo Mroku, rozwijać umiejętności w wybranych dziedzinach i odkrywać bogate wątki fabularne. System walki i magii został ulepszony w stosunku do oryginału, dzięki czemu starcia są bardziej płynne i satysfakcjonujące.

Dzięki dostępności w Xbox Game Pass, Oblivion Remastered to doskonała opcja i szansa, aby zarówno nowi gracze, jak i weterani serii mogli ponownie (lub po raz pierwszy) zanurzyć się w tym legendarnym świecie fantasy. Niezależnie od tego, czy marzysz o zostaniu bohaterem, złodziejem, czarodziejem czy skrytobójcą, Oblivion daje pełną swobodę kształtowania własnej przygody w jednym z najbardziej wpływowych RPG wszech czasów. Ja już gram i bawię się znakomicie!

Clair Obscur: Expedition 33 – niespodzianka i hit w Xbox Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33 to świeża propozycja dla fanów RPG, która już teraz zdobywa ogromne uznanie — i to w pełni zasłużenie. Osadzona w niezwykle stylowym, malarskim świecie gra zaprasza graczy do udziału w dramatycznej wyprawie, gdzie magia i tajemnica przenikają każdy krok. Dzięki swojej wyjątkowej oprawie graficznej, inspirowanej sztuką impresjonistyczną, oraz dopracowanej narracji, Expedition 33 od pierwszych chwil wyróżnia się na tle innych tytułów dostępnych w Xbox Game Pass.

Rozgrywka w Clair Obscur to połączenie dynamicznych, taktycznych starć z głębokim rozwojem postaci i eksploracją tajemniczego świata pełnego zagadek. Każda decyzja i każdy wybór kształtuje historię bohaterów, a wymagający system walki, bazujący na szybkości i refleksie, dodaje emocji każdemu spotkaniu z przeciwnikiem. Gra mistrzowsko łączy elementy klasycznych RPG z nowoczesnym podejściem do projektowania rozgrywki, oferując przy tym unikalne doświadczenia fabularne.

Dzięki dostępności w Xbox Game Pass, Clair Obscur: Expedition 33 jest doskonałą opcją zarówno dla tych, którzy szukają wymagającej i pięknej przygody, jak i dla fanów gier stawiających na niebanalną atmosferę. Jeśli masz ochotę na coś świeżego, a zarazem głęboko poruszającego, ta podróż przez świat światła i cienia powinna znaleźć się na szczycie twojej listy gier do zagrania.

Atomfall – prawie jak Fallout

Atomfall to klimatyczna przygoda dla tych, którzy szukają nietypowych doświadczeń — i jedna z ciekawszych nowości dostępnych w Xbox Game Pass. Osadzona w alternatywnej wersji Wielkiej Brytanii lat 50., po katastrofie nuklearnej, gra wciąga od pierwszych minut swoim gęstym, dusznym klimatem. Mieszanka science fiction, retrofuturyzmu i brytyjskiego folkloru sprawia, że świat Atomfall jest jednocześnie fascynujący i niepokojąco obcy.

Zabawa w Atomfall łączy eksplorację otwartego świata, walkę oraz skradanie się w środowisku pełnym tajemnic, mutantów i skomplikowanych ludzkich historii. Decyzje podejmowane podczas gry wpływają na rozwój fabuły, a dynamiczne zmiany pogody i cykl dnia i nocy potęgują wrażenie zanurzenia w postapokaliptycznym świecie. To nie tylko walka o przetrwanie — to także opowieść o odkrywaniu prawdy wśród ruin upadłej cywilizacji.

Dostępność w Xbox Game Pass czyni Atomfall propozycją, której nie warto pomijać — zwłaszcza jeśli lubisz gry, które budują atmosferę poprzez narrację i świat przedstawiony. Jeśli masz ochotę na podróż do świata, gdzie napięcie wisi w powietrzu, a każda decyzja może mieć dramatyczne konsekwencje, Atomfall jest tytułem, który koniecznie powinieneś sprawdzić.

Czy warto? To sprawa oczywista

Zdecydowanie warto rozważyć zakup Xbox Game Pass, zwłaszcza teraz, gdy w ofercie pojawiają się takie perełki jak The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered czy Atomfall. Dzięki subskrypcji zyskujesz dostęp do ogromnej biblioteki świetnych gier — od odświeżonych klasyków po świeże, klimatyczne premiery. To idealne rozwiązanie, jeśli lubisz mieć wybór i chcesz bez dodatkowych kosztów ogrywać największe tytuły w dniu premiery. Game Pass to po prostu świetny stosunek jakości do ceny dla każdego fana gier.

Źródło: Opracowanie własne