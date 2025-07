Kultowe studio odpowiedzialne za Days Gone może mieć za sobą więcej upadków, niż dotąd przypuszczano. Z informacji znalezionych w sieci wynika, że Bend Studio od lat pracowało nad wieloma grami, które nigdy nie ujrzały światła dziennego — bo zostały anulowane przez Sony. Czy to znak, że przyszłość zespołu stoi pod dużym znakiem zapytania?

Nie tylko Days Gone 2. Sony mogło anulować więcej gier Bend Studio, niż przypuszczano

Po fali zwolnień i anulowaniu dużej gry live-service sytuacja w Bend Studio wydaje się coraz bardziej niepokojąca. Jak wynika z profilu LinkedIn jednego z deweloperów, Jacob Fieth – projektant pracujący w studiu od 2019 roku – brał udział w tworzeniu wielu anulowanych i niezapowiedzianych projektów. To nowe światło na to, co działo się w cieniu oficjalnych komunikatów Sony.

Dla wielu fanów to szok. Od premiery Days Gone minęło już kilka lat, a studio nie zaprezentowało żadnej nowej marki ani kontynuacji. W międzyczasie pojawiły się doniesienia o nowym projekcie AAA, który miał być odpowiedzią na anulowanie Days Gone 2. Niestety, wszystko wskazuje na to, że również ten pomysł mógł zostać porzucony, być może jeszcze przed rozpoczęciem właściwej produkcji.

Sony w ostatnich miesiącach przeszło przez znaczącą restrukturyzację. W ramach porządkowania strategii zrezygnowano z wielu gier typu live-service, a część zespołów – w tym Bend – została mocno okrojona kadrowo. Ostatnia fala zwolnień objęła aż 30 procent pracowników studia. W takim klimacie trudno mówić o stabilnym rozwoju czy pewnej przyszłości.

Wszystko to sprawia, że przyszłość Bend Studio stoi pod dużym znakiem zapytania. Brak zapowiedzi, anulowane projekty i drastyczne cięcia personalne tworzą obraz zespołu, który mimo potencjału, nie może odnaleźć swojego miejsca w zmieniającej się wizji PlayStation. Czy Sony da jeszcze studiu szansę na nowy początek? A może legenda Bend zakończy się tak samo nagle, jak wiele jego gier – zanim jeszcze miały szansę się ukazać?

Źródło: tech4gamers.com