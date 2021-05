Screeny z Days Gone na PC. Widać każdą żyłę na ciele zombie

Premiera Days Gone na PC już za 11 dni. Twórcy udostępnili w sieci garść nowych screenów z tego wydania. Pokazali nam także ujęcia z rozgrywki o formacie 21:9.

Bend Studio chce przyciągnąć do swojego pecetowego portu jak najwięcej graczy. To wydanie otrzyma jednak parę dodatkowych urozmaiceń względem swojego pierwowzoru. Między innymi została ulepszona grafika w produkcji, o czym deweloperzy chcą nam przypomnieć garścią poniższych zrzutów ekranu. Bez wątpienia prezentują się one świetnie.

Szczegółowość tekstur robi ogromne wrażenie, ponieważ po przyjrzeniu się bliżej modelom dostrzeżemy najmniejsze detale. Wystarczy spojrzeć na fakturę ciała jednego z zombie. Dosłownie widzimy tam każdą żyłkę pod powierzchnią jego skóry.

Warto wspomnieć, że do Days Gone na PC trafi również tryb fotograficzny, który pozwoli skomponować piękne ujęcia. Nie zdziwię się, jeżeli niedługo po premierze w sieci odnajdziemy masę ciekawych screenów autorstwa graczy.

Nie przedłużając, zobaczcie sami, co Was czeka w grze:

Twórcy zaimplementowali także wsparcie dla formatu obrazu 21:9. Dzięki takiej rozdzielczości całość nabiera filmowego klimatu. Bezsprzecznie każdy posiadający monitor UltraWide powinien skorzystać z tej możliwości.

Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać premiery gry. Już 18 maja 2021 roku zagramy na PC i zakupimy go na platformach Steam i Epic Games. Nie zapłacimy jednak dużo, ponieważ przewidziana cena to jedynie 169 zł.

