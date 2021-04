Days Gone na PC już w maju. Oto lista głównych zmian

Premiera Days Gone na PC już 18 maja. Czas sprawdzić, jak gra wygląda w wersji na PC.

Niespodziewanie Sony opublikowało na YouTube materiał prezentujący port Days Gone na komputery osobiste. O samej grze ostatnio jest głośno w sieci, ponieważ oficjalnie Sony porzuciło plany kontynuacji serii. Bardzo cieszy jednak fakt powstania konwersji na PC. Gra ukaże się 18 maja na Steam, gdzie otrzymała już nawet swoją stronę.

Days Gone na PC z masą usprawnień względem oryginału

Sony nieźle przemyślało swoje decyzje względem ponownej sprzedaży gry. Tytuł ten na PC będzie posiadał dosłownie całą zawartość, którą mogliśmy znaleźć w wersji z PS4. Zachęcić nas ma dodatkowo masa usprawnień graficznych oraz nowe możliwości sterowania.

Po pierwsze Bend Studio przygotowało wsparcie dla monitorów o szerokiej rozdzielczości. Dzięki temu będziemy mieli bardziej kinowe doświadczenia. Jest to miłe urozmaicenie, ponieważ monitory o formacie 21:9 coraz częściej znajdują swoje miejsce na biurkach graczy.

Po drugie tytuł miałby nareszcie mieć odblokowany górny limit generowanych klatek na sekundę. Każdy posiadacz silnego peceta na pewno doceni dodanie tej funkcjonalności. Deweloperzy pomyśleli też o posiadaczach słabszego sprzętu, ponieważ do swojej dyspozycji otrzymamy szereg ustawień graficznych do edycji według własnego uznania.

Po trzecie twórcy dodali tryb fotograficzny, którego brakowało w oryginale. Według wielu jest to jeden z najlepszych pomysłów powstałych podczas ubiegłej generacji. W związku z tym możemy być pewni, że w social mediach powstanie zalew świetnych grafik z gry.

Na sam koniec zostało nam pokazane rozbudowane sterowanie. W pecetowej wersji będziemy mieli o wiele większy wybór. W zależności od preferencji zagramy przy pomocy klawiatury i myszki lub pada. Z filmu wynika, że wspierane będą nie tylko kontrolery od konsol PlayStation, ale także te od Xboxa czy niezależnych producentów.

Premiera za miesiąc. Resident Evil może być zagrożeniem

Premiera gry została zapowiedziana na 18 maja 2021 roku. Jeżeli będziemy chcieli zaopatrzyć się w grę, to wydamy na nią 169 zł. Jest to dobra cena, która na pewno wielu zachęci do zakupu.

Zaskakujący jest pewien fakt. Parę dni wcześniej, bo 7 maja ma mieć premierę Resident Evil Village. Czy Sony w takim razie wie, co robi? Oba tytuły są skierowane do podobnego grona odbiorców, którzy lubują się w grach z klimatem grozy. Bardzo możliwe, że przesunięcie premiery np. do czerwca pozytywnie wpłynęłoby na sprzedaż. Pozostaje nam już tylko z niecierpliwością czekać na rozwój sytuacji.

