Horror idealny na Halloween do zgarnięcia za darmo. Przeżyjcie koszmary z perspektywy dziecka

W sklepie Epic Games Store czeka na Was horror Among the Sleep – Enhanced Edition. Spieszcie się, bo na odebranie tego prezentu jest kilka dni. Za tydzień otrzymacie kolejny tytuł w klimatach zgrozy.

W zasadzie było to do przewidzenia, że wujek Epic w październiku będzie rozdawał gry nawiązujące do przerażających rzeczy. Dosłownie przed chwilą skończyła się możliwość przypisania do konta Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, w którym gracze wcielają się w zombie pragnącego zemsty zza grobu. Na nowy horror również macie tylko 7 dni na odebranie, dlatego lepiej zróbcie to od razu, aby ewentualnie nie zapomnieć. Zegar tyka, a możecie to zrobić jedynie do 28 października, do godziny 16:59.

Among the Sleep – Enhanced Edition to odnowiona wersja gry z 2014 roku, która opowiada o strasznych przeżyciach małego chłopca. Ten próbuje odnaleźć swoją mamę, jednakże szybko otaczają go koszmary nocne… a może rzeczywistość? Przekonacie się podczas ogrywania tego tytułu. Jego mocną zaletą jest fakt, że nie tylko wcielacie się tam w dziecko, ale też to, że bohater reaguje słusznie do swojego wieku.

Już za tydzień każdy z Was będzie miał szansę zgarnąć DARQ – Complete Edition, czyli horror 2,5D… który również opowiada o koszmarach głównego bohatera w młodym wieku.

Darmowe gry znajdziecie też często w Dziale Promocji. Rekomenduję zaglądać tam co jakiś czas, aby być na bieżąco. Wielokrotnie uda się Wam w ten sposób natrafić na spore rabaty i zakupicie tym samym o wiele taniej gry, dodatki, akcesoria gamingowe i konsole. Warto zaoszczędzić kilka-kilkadziesiąt złotych, prawda?