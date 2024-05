Darmowe gry od EA do przetestowania w Xbox Game Pass

EA i darmowe gry. To w ramach okresu testowego

Możliwość przetestowania gry przed zakupem jest świetna. Jasne, kiedyś były wersje demonstracyjne, jednak dziś twórcy zdaje się na dobre odeszli od tego rozwiązania. W zamian bardzo często możemy skorzystać z tzw. okresów próbnych. Dzięki nim zagramy w daną produkcję przez kilka godzin (mowa o pełnej wersji), a następnie podejmiemy decyzję o ewentualnym zakupie. Brzmi w porządku?

Z takiej opcji skorzystać będą mogli posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. W jego ramach otrzymujemy również dostęp do EA Play. To oznacza, że możemy bez trudu odpalać najnowsze hity tego wydawcy w ramach ograniczonego okresu próbnego. Właśnie zapowiedziano, że już niedługo gracze będą mogli sprawdzić w ten sposób dwie nowe gry. Chodzi o wyczekiwają grę wyścigową F1 24 oraz EA Sports College Football 25.

Jak widać, warto jest być subskrybentem abonamentu Xbox Game Pass. Dzięki temu mamy dostęp nie tylko do właściwej biblioteki od Microsoftu, ale również do dodatkowego abonamentu, w tym wypadku od Electronic Arts. EA Play daje nam dostęp do niezłego zestawu gier tego wydawcy, w tym tytułów wyścigowych z rodziny Need for Speed czy całej masy produkcji sportowych. A darmowe okresy testowe nowych gier są jak najbardziej świetną opcją, żeby sprawdzić tytuł przed zakupem.

