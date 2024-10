Darmowa gra, czyli zbuduj swoje miasto

W sieci pojawiła się kolejna darmowa produkcja, którą możecie pobrać na swój pecet. Tym razem jest to Megapolis 2010, czyli gra, w której zajmiemy się budową miasta. Niech was nie zwiedzie kolorowa i kreskówkowa grafika — w tytule musimy zadbać o najbardziej przyziemne rzeczy każdej metropolii, jakimi są rozwój i kasa spływająca do budżetu. A że nie jest to zadanie proste, to już pewnie wiecie. Na szczęście kasy nie musicie przeznaczać na grę — wystarczy skorzystać z promocji.

Darmowa gra jest do odebrania przy pomocy linku umieszczonego poniżej:

Możecie również rzucić okiem na gameplay:

Zobacz też: Wiedźmin 3: Dziki Gon i nowe questy. Poznaj najlepsze mody z dodatkowymi historiami

Jak czytamy w opisie gry:

Zbuduj własne miasto i zarabiaj mnóstwo pieniędzy w tej swobodnej grze symulacyjnej. Buduj piękne i funkcjonalne strefy miejskie z mnóstwem nowoczesnych bloków i dbaj o zadowolenie mieszkańców, zapewniając im wszystkie potrzebne usługi, a oni nagrodzą cię pokaźnym zyskiem. To od ciebie zależy, jak będziesz grać — możesz wspiąć się na szczyt w trybie kompleksowej kampanii lub możesz tworzyć i rozgrywać własne scenariusze.

Opis twórców

W grze nie brakuje też 24 unikalnych scenariuszy kampanii, zróżnicowanych konstrukcji do postawienia i osiągnięć, które odblokujemy wraz z osiąganiem postępów.

A skoro za darmo, to warto sprawdzić. Tym bardziej że rynek city-builderów nie oferuje nam zbyt wielu opcji. Dziś tak naprawdę na palcach obu dłoni można policzyć tytuły warte naszej uwagi…

Źródło: Microsoft Store