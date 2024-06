Hitowe mroczne fantasy powróciło na Steam. Grajcie już teraz za darmo

Ironmace miało nie lada problem w związku z oskarżeniami o kradzież assetów, a nawet kodu źródłowego firmie Nacon. Teraz jednak wygląda na to, że sytuacja została rozwiązana, a jeden z niedoszłych hitów Steam wrócił na platformę!

Dark and Darker znów na Steam!

Gra od Ironmace pierwotnie zadebiutowała już wcześniej na platformie Valve. Nacon oskarżył jednak twórców o kradzież pomysłów i elementów produkcji z ich gry, przez co ciesząca się sporą popularnością pozycja po prostu zniknęła ze Steam. Wtedy też twórcy ruszyli z własną stroną internetową i wewnętrznym launcherem, no ale to przecież nie to samo co największa platforma dla graczy na świecie.

Fani wymagających gier multiplayer i dungeon crawlerów mogą jednak się cieszyć, bo produkcja powróciła na Steam! Nie wiemy, co takiego za kulisami się zdarzyło, ale to z pewnością dobra wiadomość dla graczy. Teraz bez problemu mogą pobierać pozycję za pośrednictwem serwisu, a nie osobnego klienta.

Jak pisaliśmy już wcześniej, gra jest również dostępna w formie free-to-play. Ten sposób zabawy ma jednak swoje ograniczenia (m.in. jeden slot na postacie), a do tego nie do końca spodobał się wielu graczom. Obecnie gra ma “mieszane” opinie, z czego większość negatywnych uwag dotyczy właśnie modelu free-to-play. Dla sporej części graczy to po prostu nieco bogatsze demo, ale to przecież dało się przewidzieć, skoro twórcy nadal oferuję wersję premium. Niemniej chyba warto sprawdzić, skąd w ogóle wzięła się taka popularność tej produkcji.

Z okazji wielkiego powrotu gra otrzymała pokaz na Summer Game Fest 2024, czyli tak naprawdę króciutki zwiastun. Obejrzycie go poniżej.

Źródło: Steam