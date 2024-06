Usunięty ze Steam hit dostał wersję free-to-play. Każdy może zagrać za darmo

Były hit Steam dostępny jest jednak za pośrednictwem oficjalnej strony produkcji. Dark and Darker przechodzi na model free-to-play, lecz z ograniczeniami.

Produkcja koreańskiego Ironmace miała sporo problemów, a jej potencjalny powrót na Steam stoi pod znakiem zapytania. Niemniej gra dostała wersję free-to-play, także każdy zainteresowany może sprawdzić ją za darmo.

Dark and Darker w wersji darmowej – skąd pobrać?

W marcu 2023 roku świetnie radząca sobie pod względem popularności gra Dark and Darker zniknęła ze Steam. Tytuł zdobył spore zainteresowanie, lecz twórcy zostali oskarżeni o naruszenie praw autorskich przez Nexon. Poszło o potencjalną kradzież assetów i kodu źródłowego z powstającego Project P3 należącego właśnie do południowokoreańskiego giganta. Sytuacja była dość szeroko komentowana w sieci, a Nexon przedstawił podobno dowody na poparcie swoich twierdzeń Valve, które usunęło produkt ze Steam.

W odpowiedzi Ironmace pozwało Nexon, ale sytuacja oczywiście nie została jeszcze rozwiązania. W międzyczasie firma ruszyła z osobnym launcherem do produkcji, która nadal jest dostępna, tylko że poza Steam. Na ten moment ciężko jednoznacznie stwierdzić, jak to wszystko potoczy się dalej, ale Ironmace próbuje zachęcić graczy wydając tytuł w wersji free-to-play.

Grę możecie pobrać w formie launchera z oficjalnej strony produkcji. Darmowe konto ma jednak ograniczenia – dostępny jest jeden slot na postacie i “normalny” poziom trudności. Reszta pozostaje mniej więcej podobna do tego, co mają użytkownicy premium, którzy ostatnio również otrzymali ulepszenie swoich kont do edycji “Legendarnej”.

I choć batalia raczej nie zostanie rozwiązana w najbliższym czasie, Ironmace nadal wspiera produkcję i oferuje nowości. Niedawno dungeon crawler PvPvE dostał nową aktualizację, a w niedługim czasie startuje nowy sezon.

Źródło: darkanddarker.com