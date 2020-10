PS5 DualSense w czarnej wersji. Pad trafił do testów

Fotki DualSense wraz z pozostałymi akcesoriami i konsolą, zawitały do sieci.

Pad, który został udostępniony testerom, różni się od dotychczas zaprezentowanego, czarnego DualSense. Na zdjęciach mamy bowiem do czynienia z kontrolerem, którego przyciski są czarne (nie uświadczycie na nim nawet słynnych symboli PlayStation). Wygląd urządzenia wzbudził spekulacje. Gracze zastanawiają się czy mamy do czynienia z modelem, który został stworzony na potrzeby testów czy też jest to prototyp nowej wersji kolorystycznej, która z czasem trafi na rynek.

Wiele osób zapewne zaciekawią ujęcia pada pozbawionego zewnętrznej powłoki. Wszystkie osoby zainteresowane elektroniką, mogą dzięki przedstawionym ujęciom dowiedzieć się co siedzi w DualSense.

Warto przypomnieć, że dotychczas zaprezentowane zdjęcia czarnego kontrolera miały białe przyciski.

Poza tym zdjęcia ukazują samą konsolę, zasilacz oraz urządzenie, które wygląda jak przenośny dysk SSD. Jak widać autor posłużył się miarką, tak by dokładnie zmierzyć wymiary sprzętu. Czy Waszym zdaniem PS5 zajmuje zbyt dużo miejsca?

DualSense

Konsola PS5

Zasilacz

Najpewniej dysk SSD

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.