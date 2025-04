Czy potrzebujemy jeszcze Szybkich i Wściekłych? Vin Diesel błaga Universal

Vin Diesel, ikona serii Szybcy i Wściekli, niespodziewanie zwrócił się do studia Universal z publicznym apelem. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych aktor dosłownie błaga studio o ogłoszenie planów dotyczących kolejnej części serii.

– „Universal… Proszę, powiedzcie najlepszym fanom na świecie, kiedy pojawi się następny film. Proszę” – napisał Diesel na Instagramie.

Wpis ten odbił się szerokim echem w mediach, bo oficjalnie żaden nowy film z serii nie został jeszcze potwierdzony. To sygnał, że za kulisami może dziać się coś niepokojącego.

Co dalej z Szybkimi i Wściekłymi?

Choć Fast X zakończył się otwartym cliffhangerem, od jego premiery w maju 2023 roku nie padły żadne konkretne informacje o kontynuacji. Co więcej, reżyser Louis Leterrier jeszcze w ubiegłym roku zapowiadał start zdjęć na początku 2025 i premierę w marcu 2026 – teraz wiadomo, że te plany są mocno zagrożone.

Według portalu World of Reel, prace nad scenariuszem utknęły w martwym punkcie, a studio zatrudniło już co najmniej trzech różnych scenarzystów. Wszystko wskazuje na to, że Universal nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do przyszłości serii.

Fast X zawiódł oczekiwania?

Powodem tego impasu mogą być rozczarowujące wyniki finansowe najnowszej części sprzed dwóch lat – Fast X. Film kosztował gigantyczne 340 milionów dolarów, ale zarobił tylko 714,5 miliona na całym świecie. To znacznie mniej niż wcześniejsze odsłony, które z łatwością przekraczały miliard.

Źródła zbliżone do produkcji sugerują, że Universal planuje znaczną redukcję budżetu i powrót do bardziej kameralnej formy. Jeff Sneider, znany branżowy insider, twierdzi, że kolejny film – jeśli powstanie – ma być: „lean and mean”, czyli prostszy, tańszy i bardziej w stylu pierwszych części.

Tyrese Gibson też ma wątpliwości

Nie tylko Diesel głośno mówi o niepewności. Tyrese Gibson, czyli ekranowy Roman Pearce, również niedawno zastanawiał się publicznie, czy film kiedykolwiek powstanie. To rzadko spotykana szczerość wśród członków dużych hollywoodzkich produkcji.

Czy to koniec legendarnej serii?

Seria Szybcy i Wściekli istnieje już od 2001 roku i przez lata urosła do rangi popkulturowego fenomenu. Z jednej strony Diesel chce zakończyć historię w sposób godny fanów, a z drugiej, studio może kalkulować, czy gra jest warta świeczki.

Źródło: Worldofreel