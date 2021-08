Szybcy i wściekli wciskają hamulec. Nowa część filmu opóźniona

Dziesiąta odsłona serii Szybcy i wściekli zalicza opóźnienie. Kolejna część w kinach dopiero w 2023 roku. Wszystko z powodu przesuniętej premiery F&F9 przez COVID-19.

Universal Pictures ogłosiło, że dziesiąta część filmu Szybcy i wściekli pojawi się w kinach dopiero 7 kwietnia 2023 roku. Pierwotnie produkcję mieliśmy zobaczyć jeszcze w aktualnym roku. Przypomnijmy, że poprzednia część z serii również zaliczyła przełożenie daty premiery. Opóźnianie premier wynika z wszelkimi trudnościami, jakie powstały po wybuchu globalnej pandemii COVID-19.

Co więcej, jedna z gwiazd serii, Vin Diesel, wspomniał w wywiadzie dla Total Film, że 10 odsłona serii może być podzielona na dwie części i zakończy cały cykl. Przypomnijmy, że pierwszy film miał premierę w 2001 roku. Co wypełni dwuletnią lukę? Jest szansa, że pojawi się sequel do Hobbs & Shaw, gdyż trwają prace nad projektem.

Na razie wiemy, że w kolejnej części pojawi się Vin Diesel. Istnieje duża szansa, że zobaczymy na ekranie również Michelle Rodriguez, Jordanę Brewster, Tyrese’a Gibsona, Chrisa Bridgesa oraz Sung Kanga. Są także plotki, które wskazują, że Justin Lin zasiadł na krześle reżysera. W następnych częściach nie ujrzymy Dwayne’a Johnsona, który opuścił ekipę aktorską.