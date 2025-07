Ostatnia szansa na odebranie aż 4 gier za darmo na Steam

Choć wielka Letnia Wyprzedaż dobiegła ostatecznie końca, gracze nie pozostali z niczym. Na platformie Valve wciąż są bowiem dostępne aż cztery gry do odebrania całkowicie za darmo. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie te oferty są ograniczone czasowo. Ba, szansa na zgarnięcie darmówek zniknie już jutro.

4 gry za darmo na Steam. Tylko do jutra

W paczce znajdują się:

Field of Glory II: Medieval;

Fantasy General II;

Battlestar Galactica Deadlock;

Caribbean Crashers.

Field of Glory II: Medieval to rozbudowana strategia turowa nastawiona na taktykę, precyzję i historyczną wierność. Gracze mają do dyspozycji 29 frakcji z północnej i środkowej Europy – od Anglii, przez państwa niemieckie, aż po Litwinów, Rusinów czy Mongołów. Gra oferuje też kilka trybów rozgrywki, w tym klasyczne potyczki i kampanie oparte na historii, jak również walki, w których możemy zestawiać dowolne armie z epoki.

Fantasy General II przenosi nas natomiast na kontynent Aer, gdzie od wieków trwają konflikty między Barbarzyńcami z północy a potężnym Imperium. Podczas kampanii poznamy historię młodego wojownika, syna wielkiego wodza, który za wszelką cenę musi udowodnić światu swoją wartość. Gra koncentruje się wokół taktycznych bitew turowych na dużą skalę, w których możemy dowodzić ponad 75 typami jednostek.

Battlestar Galactica Deadlock to kosmiczna gra taktyczna osadzona w czasach Pierwszej Wojny z Cylonami. Dowodzimy w niej flotą Kolonii z pokładu mobilnej stoczni Daidalos. Gracz przejmuje kontrolę nad jednostkami w tzw. systemie WEGO – rozkazujemy wszystkim jednostkom jednocześnie, a potem obserwujemy, jak rozgrywa się dana tura w czasie rzeczywistym.

Carribean Crashers to z kolei gra prosta i szybka, w której liczy się nasz refleks oraz dobre wyczucie toru lotu kuli armatniej. Naszym zadaniem jest tutaj zatopienie wrogich jednostek, zanim to one zatopią nas. Pamiętajcie: to właśnie w prostocie tkwi piękno. Czy też, jak w tym przypadku, dobra zabawa.

Jak odebrać gry?

Aby zdobyć gry, wystarczy zalogować się na Steam i odwiedzić strony poszczególnych tytułów. Następnie należy kliknąć Dodaj do konta, co przypisze produkt do konta na stałe. Oferta działa identycznie dla wszystkich czterech gier i nie wymaga żadnych zakupów ani aktywacji kodów. Warto podkreślić, że to pełne wersje gier, a nie wersje demonstracyjne. Po dodaniu do konta pozostaną w bibliotece na zawsze.

