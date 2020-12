Cyberpunk 2077 wkrótce otrzyma DLC. CD Projekt szykuje się do ogłoszeń

CD Projekt powoli przygotowuje się do ogłoszenia DLC do Cyberpunk 2077. Na stronie gry pojawiła się specjalna sekcja i krótka zapowiedź.

Dodatkowa treść do Cyberpunka miała zostać zaprezentowana graczom jeszcze przed premierą gry. Niestety, twórcy zmienili swoje plany i nieco przedłużyli nasze oczekiwania. Do tej pory nie zobaczyliśmy żadnej zajawki czy konkretnej zapowiedzi DLC, jednak wkrótce może się to zmienić.

Na stronie Cyberpunk 2077 pojawiła się specjalna podstrona, która zwiastuje nadejście darmowych dodatków. Pierwsze z nich mają pojawić się na początku przyszłego roku. Najpewniej nastąpi to po opublikowaniu pierwszych, dużych aktualizacji, ale na oficjalne potwierdzenie tej teorii musimy trochę poczekać.

Rzeczone aktualizacje powinny pojawić się na serwerach kolejno w styczniu i lutym. Będą to bardzo duże łatki, które naprawią sporą część błędów i niedoróbek Cyberpunka. Oczywiście nie załatają one gry całkowicie, ale będą znacznie większe niż poprzednie hotfixy.

Dla przypomnienia dodam, że darmowe DLC będą przypominać te, które otrzymaliśmy przy okazji Wiedźmina 3. Ma być ich jednak więcej, lub mają zawierać w sobie więcej treści.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinniśmy również poznać szczegóły dużych dodatków, które trafią do gry. Zapewne ich premiera nieco się opóźni z uwagi na aktualny, kiepski stan techniczny Cyberpunk 2077 na konsolach starszej generacji.

Naszą recenzję Cyberpunka możecie przeczytać w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.