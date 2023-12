Prezent dla graczy Cyberpunka 2077 dla posiadaczy Amazon Prime Gaming

Cały czas warto zastanowić się nad ofertą Amazon Prime Gaming, która w grudniu jest naprawdę godna tej niewielkiej opłaty. Gracze dzięki subskrypcji mogą liczyć na szereg gier, w tym cenione i niezwykle udane Deathloop, czyli względnie nowy hit od Arkane z 2021 roku. Niemniej oferta to nie tylko gry.

I nie mówię w tym miejscu o dostępie do streamingowej platformy Prime Video czy darmowej dostawie ze sklepu Amazona. Prime Gaming to również szereg dodatkowych przedmiotów do wielu popularnych gier wideo, w tym cenionych tytułów multiplayer pokroju Diablo IV, Call of Duty czy Valorant. I raz na jakiś czas pojawia się również atrakcja dla fanów Cyberpunka 2077. Tym razem jest nią karabin Chinook.

Specjalna broń dostępna jest wyłącznie dla graczy, którzy posiadają subskrypcję Prime Gaming. Mogą oni odebrać go bezpośrednio w usłudze.

Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, oferta dedykowana jest tylko graczom, którzy mają kupiony dodatek Widmo wolności. Oznacza to tym samym, że karabin odbiorą gracze na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Po odebraniu kodu dostaniemy instrukcję, w jaki sposób można go aktywować.