Nocne życie Cyberpunka 2077 kontra Starfield. Gracze naśmiewają się z ogromnych różnic

Cyberpunk 2077 to bardzo ciekawa sprawa globalnego gamedevu, bo mówimy o grze, która praktycznie umarła już przy okazji samej premiery. Gracze nie pozostawiali na niej suchej nitki, a trafiła nawet do Muzeum Porażki. Teraz jednak, po kilku latach, niezliczonych patchach i świetnym DLC, produkcja CD Projekt RED zyskała uznanie i stanowi niejako wzór nowoczesnych RPG-ów. Słusznie, rzecz jasna.

Cyberpunk 2077 kontra Starfield (bo można…)

Tymczasem ze Starfield jest odwrotnie. Im dalej od premiery, tym gracze bardziej narzekają. Doszło do tego, że Bethesda odpisuje na negatywne opinie na Steam i dodaje do gry bardzo oczekiwane funkcje. Z jakiegoś powodu gracze porównują oba te tytuły. Jasne, mowa o RPG-ach, ale na tym podobieństwa się kończą. Science-fiction jest zupełnie inne, fabuła opowiada o czym innym, a i elementy rozgrywki nie są do siebie zbyt podobne.

Oczywiście gracze nie omieszkali zbesztać z błotem Starfielda, gdy tylko pojawił się film, na którym widać nocne życie postaci niezależnych w Night City porównane z zachowaniem NPC-ów w Starfield na imprezach. Jest gigantyczna przepaść i z jakiegoś powodu Starfield stał się swoistym „dzieckiem do bicia”. Też nie rozumiem, ale skoro wszyscy się śmieją, to może pośmiejemy się i my.

Teraz całkiem poważnie – widać różnice gołym okiem, ale nie do końca wiem, czego gracze mogli się spodziewać. To w końcu tytuł od Bethesdy, która przyzwyczaiła nas do swojej własnej jakości. Ich gry porażają skalą, ale rozłożone na czynniki pierwsze nie są zbyt imponujące. Co więcej, nocne życie w Night City stanowi istotny element immersji, a tego samego o Starfield nie można powiedzieć.