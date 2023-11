Bethesda broni Starfield i odpisuje na negatywne opinie na Steam. Gracze w szoku

W serwisie Reddit pojawił się wpis zaskoczonego gracza, którzy zastanawia się, czemu Bethesda aż tak przejmuje się negatywnymi opiniami na temat Starfield? Dość powiedzieć, że tych przybywa, a sama gra jest obecnie krytykowana chyba bardziej niż przy okazji premiery. Skyrim ma większą liczbę graczy, a nominacje do The Game Awards 2023 pominęły kosmicznego RPG-a. Deweloperzy nadal łatają tytuł i starają się, aby był możliwie jak najlepszy.

Autor posta jest więc zaskoczony tym, że Bethesda taką wagę przywiązuje do absolutnie losowych wpisów graczy. Tym bardziej takich, które są dość mało konstruktywne. Gracz, który napisał tę opinię, porównał grę do „g*wna”, które „nawet nie paruje”. W odpowiedzi dostał przeprosiny od Bethesdy i prośbę, aby skierować się m.in. na Discord. Tam znajdzie społeczność, która będzie mogła pomóc mu w odnalezieniu przyjemności z gry. Deweloperzy podkreślają również, że nadal naprawiają grę i wzbogacają ją o nowe elementy.

Oczywiście sytuacja jest bardziej prozaiczna, niż mogłoby się wydawać. Odpowiedź Bethesdy jest „stockowa”, a jej dodawanie polega wyłącznie na „kopiuj – wklej” na Steam. Do tego wielu graczy uważa, że mogłaby być napisana przez AI, co w sumie nie byłoby nawet dziwne. Pewne jest za to, że firma nie powiedziała ostatniego słowa w kwestii Starfield.