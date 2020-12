Cyberpunk 2077. Sony oddaje niektórym klientom pieniądze za grę

Na Reddit użytkownicy informują, że Sony oddaje pieniądze za grę Cyberpunk 2077 wybranym osobom.

Na stronie Reddit internauta o nicku NotBen_2, poinformował, że azjatycka firma oddaje pieniądze za produkcję studia Cd Projekt Red. Rzecz jasna mowa o konsumentach, którzy są niezadowoleni z zakupu. Dotyczy to wyłącznie cyfrowych transakcji, dokonywanych za pośrednictwem sklepu PlayStation Store.

Rozczarowani klienci dzwonią do pomocy technicznej i niejednokrotnie udaje im się przekonać pracowników Sony, by kwota za grę została zwrócona na ich konto. Przy czym nie zawsze działanie to kończy się sukcesem. Sporo zależy od osoby na jaką natrafimy po drugiej stronie słuchawki.

Gracze chcący czerpać przyjemność z Cyberpunka 2077 na konsoli PS4, mogą nie być w pełni usatysfakcjonowani. Wczoraj pisaliśmy bowiem o błędach zaobserwowanych na tej platformie, obejmujących: rozmazany obraz, spadki rozdzielczości czy mały zasięg generowania się obiektów. Miejmy nadzieję, że nowy patch na PlayStation 4 usprawni działanie tytułu, bo póki co średnia ocen gry na portalu Metacritic (opinie konsumentów) wynosi 2.7.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.