Cyberpunk 2077 recenzje. Gracze przemówili i zmasakrowali grę na Metacritic

Recenzje Cyberpunk 2077 na PS4 pojawiły się w sieci, gra została zmieszana z błotem.

Na chwilę obecną średnia ocen graczy na portalu Metacrtic (w oparciu o 2271 ocen) wynosi 2.3! Lista zarzutów względem wersji Cyberpunk 2077 na PS4 jest bardzo długa. Zacznijmy od oprawy wizualnej. Użytkownicy wskazują, że obraz jest rozmazany, a zasięg generowania się obiektów jest niezwykle krótki. Rozdzielczość za to, często zjeżdża do 720p. Sporo do życzenia pozostawia również kwestia wydajności, spadki animacji są bowiem nagminne. Jeden z internatów napisał wprost, jeśli gra działa tylko na PC, to wypuszczaj ją tylko na PC.

Firmie CDPR zarzuca się, że oszukała graczy, dostarczając niedopracowaną wersję Cyberpunk 2077. Konsumenci są zdania, że zamiast zajmować się marketingiem, Redzi powinni wyeliminować jak największą ilość bugów. Mowa tutaj chociażby o lewitujących samochodach, postaciach, które podczas mówienia nie poruszają ustami i blokują się w pozie z rozłożonymi rękoma.

Miejmy nadzieję, że kolejne patche usprawnią działanie tytułu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.