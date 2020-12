Cyberpunk 2077. Chcecie zagrać już teraz na Xboksie? To banalnie proste!

Grę Cyberpunk 2077 na konsolach Microsoftu, możecie odpalić już teraz.

Zgodzicie się, że kiedy za czymś bardzo czekacie, to czas potrafi się dłużyć niemiłosiernie? Myślę, że przeżył to każdy z nas. Dlatego też prezentujemy rozwiązanie, które pozwoli zasiąść do długo oczekiwanego hitu studia CD Projekt RED w tym momencie!

Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami konsoli Xbox One lub Xbox Series X/S oraz pobraliście wszystkie niezbędne dane na dysk, możecie rozpocząć zabawę już teraz. Wystarczy, że dokonacie zmiany regionu w opcjach sprzętu na Nową Zelandię. Pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu i sprawi, że jako jedni z pierwszych zawitacie do urzekającej metropolii Night City.

Jesteśmy bardzo ciekaw Waszych odczuć. Dajcie znać w komentarzach jak wyglądają Wasze wrażenia z rozgrywki. Pierwsze recenzje Cyberpunk 2077, które ukazały się w sieci zwiastują rewelacyjną przygodę. My również testujemy grę i niebawem na łamach portalu podzielimy się z Wami opinią o tytule.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.