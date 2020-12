Recenzje Cyberpunk 2077 w sieci!

Sprawdźcie recenzje Cyberpunk 2077 i przekonajcie się czy gra sprostała wymaganiom recenzentów.

W końcu doczekaliśmy się dnia kiedy spadło embargo, a w sieci pojawiły się pierwsze recenzje Cyberpunka 2077. Jaki obraz produkcji wyłania się z przeprowadzonych testów? Średnia ocen na poziomie 90% na portalu Metacritic, wskazuje, że mamy do czynienia z rewelacyjną pozycją.

Zestawienie wybranych ocen wyszczególnionych na portalu Metacritic:

God is a Geek: 100%

The Digital Fix: 100%

IGN Japan: 100%

Gabeblog.fr: 100%

Windows Central: 100%

M3: 100%

TheGamer: 100%

Trusted Reviews: 80%

PC Gamer: 78%

Gamespot: 70%

GamesBeat: 60%

Co spodobało się recenzentom? Wciągająca fabuła, interesująco zaprojektowany świat, dobrze rozwiązana mechanika walki oraz świetnie przemyślane zadania poboczne. Ray tracing na mocnym PC wygląda kapitalnie, a bogate opcje personalizacji postaci spisują się na medal. Co nie zagrało? Rzecz jasna w grze pojawiają się bugi (co było niestety do przewidzenia), a system kierowania pojazdami nie jest idealny. Za kilka dni wszyscy na własnej skórze przekonamy się, czy warto było czekać.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.