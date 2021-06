Cyberpunk 2077 nie powiedział ostatniego słowa. Nowe informacje o dodatkach i aktualizacjach

CD Projekt podzielił się swoimi planami wobec Cyberpunk 2077. Studio szykuje nową aktualizację, a DLC są w drodze do graczy.

31 maja odbyła się konferencja CD Projektu. Poznaliśmy na niej wyniki spółki, wstępne informacje o nadchodzących projektach i oczywiście nowe wieści odnośnie Cyberpunka 2077.

Gra nadal się rozwija i Redzi pracują nad poprawkami stabilności oraz błędów. Studio ma w nadchodzących tygodniach dostarczyć kolejną, sporą aktualizację. Patch ma być już prawie gotowy, ale rzekomo nie jest jedną z większych aktualizacji gry.

CD Projekt potwierdził również nowe informacje o dużych dodatkach zmierzających do Cyberpunk 2077. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, będą one płatne. Na konferencji porównano je do rozszerzeń do Dzikiego Gonu, więc mowa tu o sporych paczkach nowości.

Przedstawiono też dalsze plany rozwoju produkcji. Tutaj bez większego zaskoczenia, w drugiej połowie 2021 roku otrzymamy kolejne aktualizacja gry. Co więcej, do graczy zaczną też trafiać darmowe DLC, które – podobnie jak w przypadku Wiedźmina 3 – nie będą duże, ale wprowadzą nową zawartość.

W drugiej połowie roku pojawi się również pełna wersja tytułu na konsole nowej generacji. Nie znamy jeszcze jej szczegółów, ale dobrze, że trafi do graczy jeszcze w ciągu bieżącego roku.

Poniżej znajdziecie plan rozwoju gry zaprezentowany przez CD Projekt.