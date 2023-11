Nowy Cyberpunk bez FPP? Kolejna gra z serii może porzucić charakterystyczne elementy

Jakiś czas temu CD Projekt RED informował, że nie zdecydowano, czy sequel Cyberpunk 2077 też będzie FPP. Co ciekawe, to niejedyna rzecz, którą twórcy mogą porzucić.

CD Projekt RED może wiele ryzykować, jeżeli zdecyduje się na tak istotne odejście do formuły pierwszej części Cyberpunka 2077. Wiemy, że projekt Orion powstaje i najpewniej uniwersum na nim się nie skończy. Sam fakt powstania gry to jednak wiele lat. Na tyle, że tytuł najpewniej wyjdzie na kolejną generację konsol i to, być może, pod sam jej koniec.

Cyberpunk 2077 Orion porzuci charakterystyczne elementy „jedynki”?

Dość jednak domysłów, bo CD Projekt RED niedawno sporo mówiło o projekcie. W rozmowie z IGN reżyserów questów w grze Paweł Sasko jakiś czas temu podkreślił, że firma nie zdecydowała, czy ich tytuł ma posiadać kamerę TPP, czy FPP. Nie żałują, że tak zdecydowali, ale w kwestii kontynuacji klamka nie zapadła.

Teraz padły kolejne istotne słowa, które mogą świadczyć o tym, iż twórcy nie boją się krytyki. Wszak kolejnym charakterystycznym elementem gry, a także całego tego uniwersum jest Night City. Zdaniem jednej ze scenarzystek Magdy Zych, tu nie chodzi o miejsce akcji, ile o to, co sobą reprezentuje.

Jak powiedział Mike Pondsmith, cyberpunk jako gatunek jest rodzajem ostrzeżenia przed tym, co może się stać, jeśli nie będziemy ostrożni jako rasa. To nie jest taki abstrakcyjny pomysł science-fiction. Myślę, że tego rodzaju historie mogą mieć miejsce wszędzie tam, gdzie rozwija się uber-kapitalizm, powodując upadek społeczeństw. Night City to po prostu miejsce jak każde inne miasto, prawdziwe lub wyimaginowane. – powiedziała projektantka dla GamingBolt

Być może powrócimy do Night City, a być może twórcy będą chcieli zabrać nas gdzie indziej? Słowa twórcy całego uniwersum, Mike’a Pondsmitha wydają się sugerować, że taka opcja nawet dla niego wcale nie jest wykluczona.