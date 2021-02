Mijają dwa miesiące, a na PS Store nadal nie kupimy gry Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 w wersji na PS4 był tak zabugowany, że zdjęto grę ze sprzedaży z PS Store. Pytanie czy powróci?

Na łamach naszego portalu pisaliśmy, że Sony zdecydowało się wycofać grę ze sklepu PS Store. W wyniku tego posunięcia gracze otrzymali zwrot pieniędzy, całe szczęście obyło się bez większych komplikacji. Jak zapewne pamiętacie, tytuł w pierwotnej formie był niemal niegrywalny. Właściciele PS4 doświadczali: lewitujących telefonów, przenikających się obiektów czy problemów z doczytywaniem się tekstur. Dodatkowo bohaterowie paradowali po ulicach z rozpiętymi rozporkami.

Zarząd CD Projektu odniósł się do kwestii usunięcia gry, w wiadomości do inwestorów:



Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako “SIE”) dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

Ogłoszenie CD Projektu