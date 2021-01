Cyberpunk 2077. Patch 1.1 może zepsuć stany gry!

Niedawno wypuszczony patch 1.1 do gry Cyberpunk 2077, może uszkodzić stan gry. Podajemy rozwiązanie, które Was od tego uchroni.

Wczoraj pisaliśmy o aktualizacji 1.1, która znacząco usprawnia zbugowaną produkcję Cyberpunk 2077. Łatka poprawia stabilność, usprawnia optymalizację i usuwa sporo pomniejszych błędów. Okazuje się niestety, że patch może uniemożliwić dalszą zabawę.

Mowa o sytuacji gdy jesteśmy zmuszeni poczekać dzień na telefon od Takemury, po tym jak zabraliśmy go do Wakako. Kiedy postać dzwoni do V, nic nie mówi do bohatera, podczas gdy połączenie cały czas wisi. W rezultacie nie jesteśmy w stanie wrócić do zabawy. Całe szczęście dział pomocy technicznej studia CD Projekt Red podał sposób na rozwiązanie zaistniałego problemu:

Wczytaj zapis stanu gry przed momentem opuszczenia przez V i Takemurę biura Wakako. Tuż po wyjściu z biura, zakończ rozmowę z Takemurą Po zakończeniu rozmowy i aktualizacji zadania przewiń 23 godz. Sprawdź, czy dialog się zacznie.

A czy Wy natrafiliście na nowe błędy korzystając z patcha 1.1 w grze Cyberpunk 2077?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.