Cyberpunk 2077 Multiplayer anulowany? Nie do końca

W sieci pojawiają się wieści głoszące, że Cyberpunk 2077 Multiplayer nie ujrzy światła dziennego. Informacji tych nie możemy jednak z góry potwierdzać. Projekt prawdopodobnie trafi do graczy, ale w innej formie.

Wczorajszy dzień był bardzo intensywny dla osób śledzących poczynania CD Projektu. Spółka zaprezentowała odświeżoną strategię działania i nie ma co ukrywać, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy.

Znalazło się miejsce na ostateczne potwierdzenie next-genowego Wiedźmina 3, a dodatkowo Redzi kupili nowe studio w Kanadzie. W trakcie konferencji przewinęło się też sporo informacji o rozwoju trybów sieciowych w grach CD Projektu. Jeden fragment konferencji szczególnie mocno przykuwa ucho.

CD Projekt zmienia zamysł sieciowego Cyberpunka

Adam Kiciński stwierdził, że multiplayer do Cyberpunka 2077 nie powstanie w formie, jaką do tej pory sugerowało studio.

Wcześniej sugerowaliśmy, że naszym kolejnym tytułem AAA będzie wieloosobowy Cyberpunk, ale teraz postanowiliśmy to ponownie rozważyć.

Biorąc pod uwagę nasze nowe, bardziej systematyczne i zwinne podejście, zamiast skupiać się na jednej dużej grze online, skupiamy się na wprowadzeniu trybu online do wszystkich naszych IP pewnego dnia. – powiedział Adam Kiciński w aktualizacji strategii CD Projektu

Naturalnie niektórzy odebrali to jako całkowite skasowanie projektu. W praktyce oznacza to, że moduł online nie ukaże się jako samodzielny produkt. Potwierdza to dalszy fragment konferencji, w którym słyszymy, że Redzi na razie traktują tryby sieciowe jako swoisty dodatek do produkcji dla jednego gracza.

Właściwie to zaczęliśmy pracować nad komponentami online ponad dwa lata temu i po prostu to kontynuujemy. Jedyną zmianą jest to, że pracujemy nad tym nie jako nad główną linią produkcyjną, ale jako wspierającą razem z naszymi grami dla pojedynczego gracza. Wierzymy, że nasze pomysły, kiedy już zostaną ujawnione, będą bardzo ekscytujące dla graczy jako dodatkowe doświadczenie w naszym świecie, które pasuje do naszych gier dla pojedynczego gracza.

Po oficjalnej konferencji zapytano Kicińskiego o konkretne gry, które znajdują się w produkcji. W kwestii multików dowiedzieliśmy się, że studio zmienia swoje podejście (co zasugerowano wyżej) i chce wzbogacać swoje tytuły o tryby sieciowe krok po kroku.

CD Projekt nie wyrzucił Cyberpunk 2077 Multiplayer do kosza

Czy można więc śmiało stwierdzić, że sieciowy Cyberpunk 2077 nie ujrzy światła dziennego? Moim zdaniem na taką tezę jest zdecydowanie za wcześnie. Sam projekt wciąż żyje. Adam Kiciński powiedział jasno, że kwestia online jest rozważana. W moim mniemaniu mówienie, że multiplayer został anulowany to spore wyolbrzymienie.

O ile multik nie ukaże się w samodzielnej formie, to moim zdaniem i tak prędzej czy później trafi na rynek. Ciężko doszukiwać się konkretów w momencie, kiedy cały projekt doczeka się gruntownych zmian. Jeśli studio pracuje nad elementami sieciowymi od dawna, to z całą pewnością nie wszystkie przepadną.

Jeśli miałbym teraz gdybać, to moim zdaniem Cyberpunk 2077 otrzyma coś na wzór GTA Online, ale w nieco mniej rozwiniętej formie. Takie rozwiązanie wydaje się być dla mnie dość sensowne. Mimo to, czekam na więcej konkretów, bo CD Projekt ma to do siebie, że lubi zaskakiwać graczy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.