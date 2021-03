CD Projekt kupuje studio Digital Scapes i zdradza co dalej z markami Wiedźmin i Cyberpunk

CD Projekt podpisało list intencyjny, który zdradza szczegóły zakupu Digital Scapes. Ujawniono też plan rozwoju gier Wiedźmin i Cyberpunk.

Do podjętej decyzji biznesowej odniósł się Paweł Zawodny, pełniący funkcję Szefa Produkcji w CD Projekt Red (źródło):

Dobrze znamy zespół Digital Scapes, to nasz zaufany partner. Od trzech lat intensywnie z nimi pracujemy i mamy do nich pełne zaufanie. Digital Scapes wniosło w Cyberpunka 2077 ogrom pracy, pomagając przy rozwijaniu gry i usprawnianiu rozmaitych funkcjonalności. Nowy zespół, oprócz ogólnego wkładu w nasze projekty, pomoże nam udoskonalić naszą technologię i pogłębić zakres kompetencji w tym obszarze – mówi Paweł Zawodny, Szef Produkcji, CTO w CD PROJEKT RED. Wierzymy, że super utalentowana ekipa Digital Scapes jest doskonałą podstawą do zbudowania znacznie większego zespołu CD PROJEKT RED Vancouver.

Z kolei szef studia w Vancouver, Marcin Chady również zabrał głos w sprawie budowania mostów pomiędzy kanadyjską a polską branżą gier:

Cieszy nas perspektywa dołączenia do studia, które tworzy tak urzekające i rozbudowane gry, jak trylogia Wiedźmińska i Cyberpunk 2077. Wierzymy, że nasz wkład w obszary rozgrywki i technologii sprawi, że kolejne wspólne produkcje będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Będąc Kanadyjczykiem z polskimi korzeniami, osobiście czerpię ogromną satysfakcję z budowania mostów pomiędzy kanadyjską a polską branżą gier. To świetna okazja dla kanadyjskich deweloperów, by móc pracować przy markach CD PROJEKT-u, a dla samego CD PROJEKT-u okazja, by czerpać z szerokiej puli kanadyjskiego talentu i doświadczenia – mówi Marcin Chady, szef studia w Vancouver.

Plany firmy CD Projekt dotyczące rozwoju marek: Wiedźmin i Cyberpunk

Adam Kiciński będący prezesem zarządu CD Projekt, poinformował, że firma stawia sobie trzy główne cele do których zamierza dążyć. Po pierwsze studio chce tworzyć rewolucyjne gry RPG trafiające do serc ludzi na całym świecie. Po drugie zaliczać się do trójki najbardziej uznawanych producentów, oraz po trzecie zapewnić markom studia trwałe miejsce w globalnej popkulturze. Aspiracje zespołu koncentrują się na tworzeniu gier RPG z elementami międzygatunkowymi. Z pewnością ukażą się też produkcje mobilne, które rozgrywać się będą w światach doskonale znanych konsumentom.

Cyberpunk 2077:

wydanie nowych patchy i aktualizacji

wypuszczenie darmowego DLC

przygotowanie wersji na najnowszą generację konsol

Wiedźmin:

dalszy rozwój Gwinta

przygotowanie wersji na najnowszą generację konsol (więcej informacji znajdziesz tutaj)

rozbudowa gry mobilnej The Witcher: Monster Slayer

Do wspominanych planów odnosi się członek Zarządu CD Projekt – Michał Nowakowski:

Gry RPG dla pojedynczego gracza były, są i będą naszym priorytetem. Widzimy jednak ogromny potencjał zarówno Wiedźmina, jak i Cyberpunka – i chcemy go wykorzystać na innych polach, w nowych dla nas mediach i formatach. Naszym celem jest dostarczanie jeszcze większej ilości rozrywki, wprowadzając nasze postacie i światy do świadomości nowych grup odbiorców

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.