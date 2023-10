Gracze nie mogą uwierzyć w to losowe wydarzenie w Cyberpunk 2077. „To tak się da?”

Gracze do tej pory znajdują większe lub mniejsze ciekawostki w Cyberpunk 2077. Jedni odkrywają to, co było w zasadzie oczywiste, a inni chwalą się odkryciem nowych easter eggów. Teraz na Reddicie jeden z fanów znów donosi o nowym odkryciu, choć nie jest do końca jasne, czy to faktycznie nowość, czy gracze dopiero teraz to odkryli.

Aby dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi, wystarczy obejrzeć poniższy materiał wideo. Zaczyna się jak gdyby nigdy nic się nie działo – ot, V biegnie przez zdewastowane uliczki Dogtown. Po chwili jednak przychodzi zaskoczenie – nasza bohaterka się potyka i upada na ziemię. Czemu? Skąd? Jak?

Niestety nie znamy odpowiedzi na te pytania – gracze nie mają pojęcia, czemu V potrafi się nagle przewrócić. Niektórzy myślą, że to bug, ale zdecydowanie wygląda to na celowy „ficzer”. V potyka się o własne nogi i upada na ręce. Ma to sens i dodaje realizmu, bo chyba prawie każdemu zdarzyło się w życiu takie „potknięcie”.

„To tak się da?!” – dziwią się niektórzy. Inni sugerują, że winę za nagłe potknięcie V ponosi zbyt mało punktów zainwestowanych w konkretne drzewa rozwoju postaci. Inni uważają, że to całkowicie losowe i rzadkie wydarzenie, którym nie powinniśmy sobie zaprzątać głowy. Cokolwiek by nie było, jest to z pewnością dość abstrakcyjny, ale finalnie i ciekawy smaczek.