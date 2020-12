Cyberpunk 2077 ma świetną ciekawostkę dla niecierpliwych graczy

Twórcy Cyberpunk 2077 przygotowali zabawną ciekawostkę dla osób, które przedwcześnie uruchomią grę. Johnny Silverhand ma informację dla niecierpliwych graczy.

Pierwsze egzemplarze Cyberpunka 2077 już trafiają do graczy, a na wszystkich platformach wystartował preload gry. Oczywiście znalazło się kilka osób, które spróbowały uruchomić grę na PC jeszcze kilka dni przed premierą.

Użytkownik Reddita jmendoO2 podzielił się ciekawostką, która powitała go, kiedy spróbował odpalić swoją grę. Czy trzeba tutaj coś w ogóle dodawać?

Trzeba przyznać, że jest to całkiem kreatywny sposób na powstrzymanie graczy przed uruchomieniem produkcji. Warto wspomnieć, że Cyberpunk 2077 nie posiada zabezpieczeń DRM. Oznacza to, że jego pliki nie są objęte żadną blokadą przy kupieniu go na platformie GOG.

Warto jednak wspomnieć, że przedpremierowa, recenzencka wersja gry posiada pewne zabezpieczenia, które mają wpływać na płynność działania Cyberpunka. O sprawie poinformowała redakcja GamerNexus na swoim Twitterze.

Cyberpunk posiada aktualnie zabezpieczenie DRM, które jest aktywne tylko i wyłącznie w kopiach recenzenckich i jest znane z obniżania płynności rozgrywki. Nie będzie ono aktywne w dniu premiery, w związku z tym wszystkie testy (wydajności – przyp. red. ) nie odwzorują dobrze premierowej optymalizacji. CDPR ostrzegli nas przed tym, więc czekamy na dzień wydania gry. -GamerNexus na Twitterze

Oznacza to, że opublikowane do tej pory wyniki najmocniejszych kart graficznych w Cyberpunku są średnio wiarygodne. Jeśli chcecie przekonać się o tym, czy gra dobrze zadziała na Waszym sprzęcie, to lepiej poczekajcie na premierę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.