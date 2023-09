Wygląda na to, że jesteśmy świadkami końca „dramy” związanej z limitowaną edycją konsoli Xbox One X. Niedawno pisaliśmy o tajemniczej sprawie pojawienia się DLC Widmo wolności do Cyberpunk 2077 na kontach graczy, którzy kupili wspomnianą konsolę w wydaniu inspirowanym grą. W zestawie otrzymali także „podstawkę” i faktycznie mieli liczyć na obiecany dodatek.

Problem w tym, że po wielu problemach z CP77, CD Projekt RED postanowił wydać Widmo wolności wyłącznie na konsolach obecnej generacji i PC. Jednocześnie gracze, którzy kupili limitowaną edycję sprzętu, zostali z konsolą, która nie była w stanie odpalić obiecanego produktu. Co ciekawe, ten i tak pojawił się na ich kontach. CD Projekt RED i Microsoft obiecywali wcześniej zadośćuczynienie w formie bonu do Microsoft Store.

Polski producent zapewniał później, że ci klienci nadal mają otrzymać zadośćuczynienie. I tak się właśnie stało. Microsoft zaczął rozsyłać graczom wiadomości, w których informuje, jak można ubiegać się o bon.

Jak ubiegać się o bon w sprawie Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition?

Jeżeli posiadacie wspomniany zestaw to gratuluję – zakwalifikowaliście się już do programu. Najpewniej dostaliście już (albo dostaniecie niebawem) stosowną informację na Wasz adres e-mail powiązany z kontem Microsoft. Czytamy w nim, że należy zalogować się na konto, a później wypełnić formularz dostępny w linku wiadomości.