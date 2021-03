Cyberpunk 2077 ma wpływ nie tylko na rynek gier wideo, ale i społeczność cosplayerek i cosplayerów. Ilość kreacji osadzonych w mrocznej przyszłości jest ogromna, a my wybieramy te najciekawsze.

Już wkrótce debiutuje kolejna łatka do Cyberpunka 2077. Czekaliśmy na nią bardzo długo, ale chyba było warto. Jeśli nie możecie się doczekać powrotu do Night City, to w futurystyczny klimat produkcji CD PROJEKT RED mogą wprawić Was cosplaye. Oto siedem naszym zdaniem najciekawszych projektów.

Judy – Kristy Che

Judy stała się faworytką osób zainteresowanych Cyberpunkiem na długo przed premierą tytułu Redów. Z pewnością charyzmatyczna hakerka to jedna z najciekawszych postaci zaprezentowanych przez CD Projekt. Dodatkowo również cosplayerki bardzo się nią zainteresowały. Poniższa adaptacja Judy bez większych oporów mogłaby znaleźć się w serialu osadzonym w świecie Cyberpunka.

Misty – Meiko Inoe

Misty zdaje się być niedoceniona przez graczy Cyberpunka, ale cosplayerki wyróżniły bohaterkę w odpowiedni sposób. Meiko Inoe praktycznie skopiowała Judy i przez chwilę zastanawiałem się, czy nie patrzę na wyjątkowo dobry kadr z trybu fotograficznego CP 2077. Co więcej, również otoczenie bohaterki wyjęto żywcem z gry. Dosłownie.

Misty – Cumoku

Ponownie Misty, ale tym razem w nieco innym wydaniu. Cumoku postawiła na pokazanie Misty z jej bardziej melancholijnej strony. Bez wątpienia wyszło świetnie, a klimatyczny kostium idzie w parze z bardzo ładnym ujęciem.

Cyberpunk 2077 – Lyumos

Ponownie jak w przypadku Misty, tak i tutaj zastanawiałem się, czy nie patrzę właśnie na screenshot. W przeciwieństwie do reszty cosplayerek z listy, Lyumos wcieliła się w bliżej nieokreśloną postać z Nigh City.

V – Darina Rarog

Ciężko wcielić się w postać, którą tworzy sam gracz, ale – jak widać – da się. V od Dariny Rarog to wizja rodem z materiałów promocyjnych CD Projektu. Co więcej, samo studio postanowiło wyróżnić cosplayerkę na swojej stronie. Jeśli ktoś miałby reklamować Cyberpunka na (świętej pamięci) targach branżowych, to Darina byłaby idealnym wyborem.

Ciri – Irina Meier

Ciri pojawiła się na topce cosplayów z Wiedźmina i nie mogło jej zabraknąć również tutaj. Projekt Iriny Meier odbił się szerokim echem w sieci i nie ma w tym nic dziwnego. Nietypowe połącznie światów ewidentnie kosztowało masę pracy, a co więcej, również ujęcia wyglądają świetnie dzięki klimatycznemu oświetleniu.

Lizzy Wizzy – Anna „Ormeli” Moleva

Czy tutaj w ogóle trzeba coś dodawać? Anna Moleva stworzyła naprawdę niesamowity kostium. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, ile czasu musiała poświęcić na przygotowanie stroju i jak pracochłonna była charakteryzacja. Niewątpliwie jest to jeden z najciekawszych i najbardziej wymagających cosplayów, jakie kiedykolwiek widziałem. W rezultacie nie wyobrażam sobie innej zwyciężczyni tej topki.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.