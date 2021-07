Cyberpunk 2077 hitem w PS Store! Gra na szczycie list sprzedaży

Zdarzyła się ciekawa rzecz. Po powrocie do PlayStation Store pod koniec czerwca Cyberpunk 2077 wylądował na szczycie listy najlepiej sprzedających się gier miesiąca.

Sony niechętnie i bez entuzjazmu pomrukiwało, że przywróci produkcję RED-ów do swojego sklepu. Co więcej, Japończycy zastrzegli, że CP 2077 trafi do PS Store, jeśli spełni pewne warunki dotyczące jakości. CD Projekt RED ciągle łata grę i ostatecznie pojawiła się ona w sklepie PlayStation 21 czerwca. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że w ciągu zaledwie dziewięciu dni stanie się bestsellerem miesiąca.

Wczoraj niebiescy opublikowali na swoim blogu listy najbardziej rozchwytywanych gier czerwca. Zestawienia dotyczą produkcji na PS5 i PS4. Jeśli chodzi o nową generację, to zarówno w Europie, jak i w Stanach/Kanadzie na pierwsze miejsce wjechał Ratchet & Clank: Rift Apart – tytuł na wyłączność dla PS5, który debiutował 11 czerwca. W pierwszej piątce najlepiej przedających się gier na next-gena znalazły się też takie pozycje jak ekskluzyw Spider-Man: Miles Morales czy Chivalry 2.

Natomiast jeśli chodzi o czerwcowe bestsellery na PS4, to tutaj jest właśnie niespodzianka. Na pierwsze miejsce rozpiski najczęściej pobieranych gier – i to zarówno w Europie, jak i USA/Kanadzie – wskoczył Cyberpunk 2077, któremu podbicie PS Store zajęło trochę ponad tydzień.

Tytuł od RED-ów ukazał się 10 grudnia 2020 na trzech głównych platformach. Wersja na PS4 zawierała sporo niedociągnięć, które polski deweloper wciąż łata, wypuszczając kolejne aktualizacje. 8 lipca informowaliśmy, że CP 2077 ma już wkrótce otrzymać „największą aktualizację”, która być może położy kres złej sławie gry.