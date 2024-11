Aktorska adaptacja Cyberpunk 2077 nadal powstaje. W przygotowaniu jest też nowy serial Netfliksa

Cyberpunk Edgerunners udało się tak dobrze, że aż nie mogę doczekać się konkretów o nowym anime powstającym dla Netfliksa. To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów tego uniwersum.

Cyberpunk 2077 doczeka się co najmniej dwóch ekranizacji

Mniej więcej rok temu (matko, jak to szybko zlatuje) CD Projekt RED potwierdziło powstanie aktorskiej adaptacji ich bestsellerowej gry wideo Cyberpunk 2077. Tak naprawdę do tej pory nie wiemy, czy to film, czy serial ani kto mógłby być zainteresowany jego stworzeniem. Czemu? Polskie studio bez ogródek przyznaje, że choć określanie ram i koncepcji trwa, to nadal nie mają jeszcze nic konkretnego, czym mogliby się podzielić z potencjalnymi nabywcami praw.

Mam na myśli, że etap koncepcyjny ma różne etapy, więc na pewno jesteśmy dalej niż rok temu, ale wciąż nie jesteśmy na etapie, w którym moglibyśmy przedstawiać koncepcję potencjalnym streamerom lub studiom. Powiedziałbym, że prawdopodobnie mamy podobny okres czasu między teraz a wtedy, jak był między ogłoszeniem tego około rok temu a dzisiaj, więc w tym czasie spodziewałbym się, że zaczniemy to oferować. – powiedział Michał Nowakowski, współdyrektor generalny w CD Projekt RED

Istnieje więc szansa, że mniej więcej w ciągu roku poznamy nieco więcej informacji o projekcie. Nadal nie wiemy przecież, czy będzie to film pełnometrażowy, czy raczej serial. Jeśli jednak macie nadzieję na to drugie, to mam dla Was dobre wieści. CDPR potwierdziło, że Netflix przygotowuje kolejne anime oparte na tym uniwersum.

Jestem również bardzo szczęśliwy, mogąc ogłosić, że pracujemy nad kolejnym projektem animowanym osadzonym w uniwersum Cyberpunk, który zostanie wydany na Netflixie. – zapowiedział Piotr Nielubowicz, dyrektor finansowy spółki

Tutaj też więcej szczegółów nie ma, ale nie spodziewałbym się kontynuacji Edgerunners. Co nie oznacza, że nie odpowiadać za niego może studio Trigger, twórcy uwielbianego anime Netfliksa.

Źródło: PSU