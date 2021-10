Cyberpunk 2077 bez DLC i kolejnych poprawek w 2021

CD Projekt RED zaktualizowało plan rozwoju gry Cyberpunk 2077. Zgodnie z nowymi informacjami, na dodatki i świeże aktualizacje poczekamy do 2022.

Niedawno RED-zi ogłosili, że zarówno Wiedźmin 3, jak i CP 2077, doczekają się update’u na PS5 i Xboksa Series X/S w 2022, a nie w 2021. Cyberpunk 2077 pojawi się na current-genach w I , a Wiesiek w II kwartale 2022. Teraz okazuje się, że także DLC do ostatniej produkcji polskiego studia nie zadebiutuje we wcześniej ustalonym terminie.

Na stronie CP 2077 zaktualizowano grafik dotyczący planów rozwoju gry. Łatki, które do tej pory otrzymaliśmy, zaznaczono na zielono. Z grafiku wynika, że studio nie planuje już żadnych aktualizacji w tym roku. To samo dotyczy DLC, które zgodnie z wcześniejszymi informacjami miało ukazać się pod koniec bieżącego roku. Wszystko, co planowane w związku z Cyberpunkiem, przeniesiono więc na 2022.

Najnowsza produkcja RED-ów trafiła do graczy w grudniu 2020. Wersja CP 2077 przeznaczona na konsole ubiegłej generacji borykała się z różnymi problemami, które twórcy nieustannie naprawiają, wypuszczając liczne łatki. Z powodu niedociągnięć technicznych cyfrowa wersja tytułu wyleciała nawet z PS Store, ale w czerwcu PlayStation ją przywróciło.