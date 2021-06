Cyberpunk 2077 wróci do PS Store. Sony nadal ma jednak spore zastrzeżenia

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Cyberpunk 2077 po dłuższej nieobecności oficjalnie wróci do PS Store. Sony ostrzega jednak przez grą na bazowej konsoli PlayStation 4.

Następstwem wczorajszych zmian na karcie Cyberpunka w PS Store okazało się faktyczne przywrócenie gry do sprzedaży. Już od 21 czerwca bieżącego roku, posiadacze PlayStation będą mogli kupić grę bez większego problemu. CD Projekt potwierdził pozytywne wieści.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r. – czytamy w komunikacie CD Projektu

Źródło: Money

Co więcej, do sprawy odniosło się nawet samo Sony. Firma potwierdza, że problematyczny port wróci do sprzedaży. Jednocześnie zaznaczono, że CD Projekt nadal poprawia swoją produkcję, ale SIE nie zaleca gry na PS4.

SIE może potwierdzić, że Cyberpunk 2077 zostanie ponownie umieszczony w PlayStation Store od 21 czerwca 2021 roku. Użytkownicy będą nadal doświadczać problemów z wydajnością w wersji gry na PS4, podczas gdy CD Projekt Red kontynuuje prace nad poprawą stabilności na wszystkich platformach. SIE zaleca grę na PS4 Pro lub PS5, aby uzyskać najlepsze doświadczenie. – skomentowało Sony dla głównego oddziału Eurogamer

Póki co wszystko wygląda dość pozytywnie dla CD Projektu. Cyberpunk najpewniej otrzyma niedługo kolejną aktualizację i być może jeszcze bardziej usprawni ona granie w klimatyczną grę RPG na PS4. Do ideału nadal sporo brakuje, ale i tak jest lepiej, niż w okolicy premiery.