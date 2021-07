W kodzie Cyberpunk 2077 odnaleziono możliwy spis DLC. Jest ich masa, a większość byłaby za darmo

Internauta, grzebiąc w kodzie Cyberpunk 2077, natrafił na listę możliwych DLC, które w niedalekiej przyszłości miałyby zostać wprowadzone do gry. Według niego graczy czeka masa mniejszych, darmowych rozszerzeń oraz dwa większe, płatne.

Użytkownik Reddita o nicku Saint_Pirate już na początku kwietnia natrafił na pierwsze poszlaki, które najpewniej dotyczyły dodatków do CP2077. Co ciekawe, w tamtym okresie w sieci było głośno o innym zestawieniu tego typu. W tym przypadku możemy mówić już o bardziej konkretnych informacjach. Według wspomnianego redditera do gry miałyby trafić dwa ogromne dodatki na miarę Krew i Wino oraz Serca z Kamienia z trzeciego Wiedźmina. Oprócz tego czekałoby nas aż 17 mniejszych, darmowych DLC.

Poniżej możecie przeczytać listę dodatków, które miałaby za darmo trafić w nieokreślonej przyszłości do produkcji CD Projekt Red:

dlc1_swp

dlc2_jposes

dlc3_kab01

dlc4_quartz

dlc5_jackets

dlc6_apart

dlc7_pwp

dlc8_mirror

dlc9_arr06

dlc10_monster

dlc11_jlook

dlc12_mfinish

dlc13_twp

dlc14_arr12

dlc15_ngplus

dlc16_jpn06

dlc17_bwp

Sam Saint_Pirate spodziewałby pierwszego, większego rozszerzenia już na początku 2022 roku. Cóż, do tego czasu jest jeszcze kilka miesięcy, ale dopiero niedawno polscy deweloperzy doprowadzili do stanu, by Cyberpunk 2077 mogło wrócić do PS Store. W związku z tym wydaje się niezwykle prawdopodobnym to, że dopiero teraz twórcy mogą bardziej się skupić na tworzeniu dodatków.

Zastanawiają mnie nazwy z powyższego zestawienia. Część z nich można z łatwością rozszyfrować. Wpis dlc5_jackest wydaje się być zestawem ubrań lub konkretnie kurtek. Te z „wp” w nazwie to najpewniej zestawy broni (weapon packi). A Wy jak myślicie? Co takiego może się kryć pod tymi nazwami? Jeśli macie jakieś pomysły, zachęcam do podzielenia się o tym w komentarzach.