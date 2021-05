Valve ma nowy pomysł, żeby wyciągnąć pieniądze od graczy CS:GO

Do CS:GO została wydana najnowsza aktualizacja, która wprowadza do gry szereg zmian. Oprócz nowych skrzynek został dodany nowy abonament, który pozwoli graczom dodatkowo śledzić swoje statystyki.

W ostatnim czasie w CS:GO zakończyła się kolejna operacja o podtytule Broken Fang. Od praktycznie początków wprowadzenia operacji do gry zakup przepustki pozwalał nie tylko na zebranie dodatkowych przedmiotów, ale także na zbieranie swoich statystyk z meczy. Między innymi temu służyły odznaki, czyli cyfrowe przedmioty będące w naszym ekwipunku.

Czym jest CS:GO 360 Stats?

W związku z najnowszą aktualizacją twórcy zdecydowali się na wprowadzenie 360 Stats, czyli płatnego abonamentu. Dzięki niemu każdy z graczy będzie mógł śledzić swoje statystyki mimo to, że w danym momencie nie trwa żadna operacja. W związku z tym najpewniej deweloperzy nie będą już dodawać tej funkcjonalności przy zakupie przepustki.

360 Stats ma śledzić nasze wyniki tylko z trybu turniejowego i Wingman. Opłata ma wynosić 3,69 zł miesięcznie, co nie jest sporą kwotą. Osoby, które w ostatnim czasie korzystały z przepustki Broken Fang, będą mogły przenieść zebrane przez grę dane do nowej usługi.

U wielu graczy pomysł ten budzi kontrowersje, ponieważ zwykle w innych esportowych produkcjach dostęp do takich statystyk jest bezpłatny. Co prawda opłata nie wydaje się jakaś wygórowana. Najbardziej martwi jednak fakt, ze gra i tak zbiera te dane, a tak naprawdę płacimy za dostęp do nich.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że najnowszy patch gry dodał również skrzynkę o nazwie Snakebite Case. W środku znajdziemy masę ciekawych skinów. Świetnie prezentują się szczególnie nowe M4A4 i USP-S. W chwili pisania tego artykułu wspomniany przedmiot kosztuje około 25 zł na rynku społeczności i każdy ma szansę na jego otrzymanie po zakończeniu meczu. Najważniejszą zmianą jednak jest oczywiście zupełnie nowy model kurczaka. Tego spotkacie już podczas meczy, więc zachęcamy do sprawdzenia w grze.

