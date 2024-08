Crysis Next – wyciekł gameplay z anulowanej gry sieciowej

Swego czasu, a było to dość dawno, studio Crytek pracowało nad wieloosobową grą osadzoną w uniwersum Crysis. Projekt miał podtytuł Next i miał być czymś na pograniczu klasycznego sieciowego shootera i gry w stylu Battle Royale. Projekt został skasowany, ale w sieci właśnie pojawił się gameplay z gry.

Tak wyglądał Crysis Next – gameplay wyciekł do sieci

O czym w ogóle mowa? Next, bo taki podtytuł miała mieć gra, to wieloosobowa strzelanka z perspektywy trzeciej osoby. Jak na grę online przystało, gracze mieli mieć możliwość wyboru klasy – na filmie widać Frontliner, Technician i Flanker. Na wideo rozgrywka nie prezentuje się ani spektakularnie, ani jakkolwiek rewolucyjnie. Najpewniej byłby to kolejny tylko shooter online, który… dobrze, że nie powstał. Jeżeli była to cena za możliwość przygotowania pełnoprawnej, singlowej odsłony, to ja jestem za.

Wideo z rozgrywką możecie zobaczyć w tym miejscu. Materiał ma 13 minut i prezentuje gameplay z Crysis Next Build 514, czyli jednej z wczesnych wersji produkcji.

Swoją drogą, pamiętacie jeszcze o Crysis 4? Ten projekt nie ma akurat z Next nic wspólnego, jednak gra została zapowiedziana jakieś 2 lata temu. Od tego czasu nie otrzymaliśmy zbyt wielu informacji na jej temat i trzeba przyznać, że to dość niepokojące. Co jak co, ale akurat ta seria zasługiwałaby na godny powrót po latach…

Źródło: YouTube