Crusader Kings 3 ze świetnym wynikiem sprzedażowym na Steamie

Paradox Interactive ma powody do zadowolenia: najnowsza część „wielkiej strategii” od weterana gatunku cieszy się dużym zainteresowaniem. Na platformie Valve tytuł kupiono już ponad milion razy.

CEO Paradox Interactive Ebba Ljungerud opublikował na stronie studia raport finansowy za pierwsze dziewięć miesięcy 2020, wyjawiając, że w trzecim kwartale bieżącego roku za pośrednictwem Steama sprzedano milion kopii Crusader Kings 3.

Wiadomość trafiła do szerszej publiczności za pośrednictwem Twittera. Milion to bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o tytuły należące do tego bądź co bądź niszowego gatunku – tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że CK3 jest też dostępny w usłudze Xbox Game Pass.

W serii Crusader Kings wcielamy się w kolejnych członków średniowiecznej dynastii i poszerzamy wpływy rodu. Możemy to robić na różne sposoby, jak chociażby podbijając nowe terytoria lub załatwiając sprawy drogą dyplomatyczną.

Na najnowszą odsłonę słynnego cyklu grand strategy fani czekali osiem lat. Crusader Kings 3 zadebiutował 1 września. Seria była do tej pory połączeniem strategii i RPG-a – i tak pozostało do tej pory: w najnowszej części twórcy postawili raczej na ulepszenia w stosunku do poprzedniczek niż na totalną rewolucję.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.