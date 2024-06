W sieci pojawił się trailer nowej polskiej gry, za którą odpowiada studio Triple Espresso. W Copa City weźmiemy się za zorganizowanie imprezy sportowej, która przyciągnie tłumy kibiców, gwiazdy sportu i (być może) okaże się finansowym sukcesem. Jeżeli macie w sobie żyłkę organizatora, to ten tytuł z pewnością was zainteresuje.

Zrób sobie imprezę w Copa City

Jakby się tak zastanowić, to organizowanie imprezy sportowej jest szalenie trudnym zajęciem. Mam tu na myśli wydarzenie pokroju finału Ligi Mistrzów czy Mistrzostw Europy. Do ogarnięcia jest sporo obiektów, organizacja ruchu w całym mieście, zaplecze, baza noclegowa, a do tego jeszcze odpowiednie warunki dla samych zawodników. Nie licząc nawet tysięcy czy milionów kibiców, którzy będą chcieli wspólnie śledzić sportowe emocje czy zameldować się na trybunach.

Cóż, niedługo będziemy mogli sprawdzić, jak nam by poszło w obliczu ogarniania czegoś takiego. W sieci pojawił się zwiastun gry Copa City które przygotowuje polskie studio Triple Espresso. W grze nie będziemy zarządzać klubem czy zawodnikami — staniemy za sterami miasta.

Zobacz: Co jest nie tak z Hellblade 2?

Miasta, które stanie się gospodarzem imprezy piłkarskiej największego formatu. Podczas zwiastunu możemy zauważyć np. polski Stadion Narodowy w Warszawie, czy drużyny piłkarskie Arsenal i Bayern Monachium. Twórcy zapowiadają, że wkrótce dodadzą i zaprezentują więcej nowości. Rozgrywka nie będzie prosta, ale same założenia już tak. Naszym zadaniem będzie odpowiednie zorganizowanie wydarzenia, aby kibice dotarli na stadion, świetnie się bawili i żeby wszystko obyło się bez problemów.

Premiera jest przewidziana na 2025 rok. Gra ma wyjść na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: gamingbolt.com