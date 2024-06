Nowa gra od Sony do wypróbowania za darmo na PS5 i PC przed premierą. Ogłoszono testy

Concord zapowiada się całkiem nieźle, choć wygląda być może zbyt dosłownie jak “Overwatch, ale od Sony”. Mimo wszystko lubię hero shootery, więc jestem dobrej myśli.

Concord do wypróbowania za darmo na PS5 i PC

Sony nie próżnuje, bo na wydaniu Rise of the Ronin czy Stellar Blade w tym roku się nie skończy. Firma zamierza jeszcze wypuścić co najmniej jedną grę first-party, lecz będzie to coś zupełnie świeżego. I do zarówno pod kątem założeń rozgrywki, jak i marki. Concord jest nowym IP od Firewalk Studios. Gra opiera się na bardzo podobnych zasadach, co Overwatch, także mówimy o hero shooterze multiplayer.

Twórcy ogłosili, że gra doczeka się beta-testów przed premierą i to dla wszystkich chętnych! Oczywiście mowa o graczach wyposażonych w PC lub konsolę PS5 – tylko na ten sprzęt trafi produkcja. W ten sposób będziemy mogli wypróbować grę w dniach 18 – 21 lipca. No, chyba że złożyliście zamówienie przedpremierowe, wtedy możecie liczyć na dostęp w dniach 12 – 14 lipca.

Pierwsza faza testów rozpoczynająca się 12 lipca zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla graczy, którzy kupili pre-order na ten tytuł. Reszta musi uzbroić się nieco w cierpliwość i poczekać do 18 lipca. Wtedy serwery staną otworem przed wszystkimi graczami.

W trakcie testów zamkniętych gracze sprawdzą cztery różne mapy, a piąta zostanie dodana w fazie otwartej bety. Początkowo gracze zapoznają się z trybami Trophy Hunt, Cargo Run i Clash Point, aby później móc dołączyć do starć w trybie Area Control.

Concord trafi na PC i PlayStation 5 już 23 sierpnia 2024 roku.

Źródło: PlayStation