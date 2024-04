Najlepsze produkcje Amazon Prime Video. Filmy i seriale, które trzeba obejrzeć

Na Amazona wleciał właśnie serial Fallout, który z pewnością przyciągnie do tego serwisu streamingowego kolejnych potencjalnych klientów. Mówimy o serialowej adaptacji gigantycznego kawała komputerowej rozrywki! To przecież nie mogło się nie udać, prawda?

No dobra, ale co z resztą? Co oglądać na Amazon Prime Video? Przecież nie samym Falloutem człowiekiem żyje! Amazon Prime Video to niezwykle bogata w treści usługa, w tym w produkcje oryginalne. Jak każdy inny serwis SVOD, tu także znajdziecie tytuły na wyłączność Amazona, z których spora część jest warta uwagi. Wybranie 5 najlepszych filmów i 5 najlepszych seriali Prime Video było jednak dość ciężkim zadaniem, bo wartych uwagi tytułów jest tu co niemiara. Fani domowej rozrywki powinni zwrócić się w kierunku platformy, nie tylko ze względu na wysoką jakość sporej liczby filmów i seriali, ale również ze względu na ich różnorodność. Od komedii, przez dramaty, aż po makabryczne horrory – znajdziecie tu wszystko.

Czy warto wybrać Amazon Prime Video?

Platforma od Amazona kusi przede wszystkim niezwykle niską ceną. Za 50 złotych rocznie (sic!) macie dostęp nie tylko do platformy Prime Video, ale również Prime Gaming. W jej ramach gracze mogą cieszyć się rozdawanymi regularnie grami bez dodatkowych opłat. Wśród nich pojawiały się już cenione indyki i wielkie megahity. Do tego nie można zapomnieć o darmowych dodatkach i przedmiotach do najpopularniejszych obecnie gier wideo, w tym wielu sieciowych, darmowych tytułów. Subskrybenci Amazona mogą również liczyć na darmową dostawę do domu, jeśli akurat zapragniecie zrobić zakupy przez internet.

To wszystko sprawia, że mało który serwis SVOD obecnie jest w stanie konkurować z Amazonem. Prime Video za niską opłatę oferuje sporo korzyści, co wydaje się ofertą nie do odrzucenia. Nic dziwnego, że w naszym kraju platforma cały czas zyskuje na popularności. Co jednak, gdy macie wykupiony abonament, ale nie wiecie, na co poświęcić czas? Z odsieczą przychodzi poniższa lista najlepszych produkcji oryginalnych od studiów Amazona. Oto odpowiedź na pytanie: “co oglądać na Amazon Prime Video?”.

Co oglądać na Amazon Prime Video? Najlepsze filmy oryginalne:

Sound of Metal

Trzynastu

Suspiria

Saltburn

Ricky Stanicky

Najlepsze seriale oryginalne na Amazon Prime Video:

The Boys

The Grand Tour

Rój

Człowiek z Wysokiego Zamku

Fallout

Sound of Metal

Absolutnie fenomenalna rola Riza Ahmeda to tylko jeden z argumentów, aby obejrzeć ten przepełniony gorzkimi emocjami dramat. Metalowy muzyk, którego całym życiem i pasją jest nawalanie na garach, musi zmierzyć się z… nagłą utratą słuchu. Problem zmienia kompletnie jego całe życie, w tym także związek z partnerką. Mało jest dramatów, które tak silnie lawirują między emocjami, a do tego niosą za sobą w zasadzie gorzką prawdę o tym, że w życiu nic nie jest pewne i po prostu powinniśmy cieszyć się jego każdą chwilą. No i ta końcówka… aż łezka się kręci.

Trzynastu

Ulewne deszcze i wywołane nimi powodzie postawiły życia trzynastu chłopców z tajlandzkiej drużyny piłkarskiej na szali. Zostali oni uwięzieni w jaskini, a historia ich ratunku to przepełniony niepokojem, wysoko oceniany hit, który jednak nigdy nie wymusza na odbiorcach żadnych emocji „tanimi” sztuczkami. Zamiast tego śledzimy losy zespołu ratowniczego, którego jedynym celem jest pomoc na czas. A tego jest niestety coraz mniej. Scenariusz oparto na prawdziwych wydarzeniach z 2018 roku.

Suspiria

Jeśli fani grozy zastanawiają się, co oglądać na Amazon Prime Video, odpowiedź jest jedna. Suspiria, czyli z najlepszych horrorów z gatunku „elevated horror” to artystyczny powrót do kultowego dzieła Dario Argento, tym razem w reżyserii Luca Guadagnino. I choć to po części remake, mówimy o zupełnie innym filmie zarówno pod kątem scenariuszowym, jak i ogólnego podejścia do grozy. Makabryczne, ponure, dziko klimatyczne i niepokojąco przemyślane dzieło nosi znamiona nie tylko bezbłędnej reżyserii, ale również genialnego aktorskiego popisu z Mią Goth, Dakotą Johnson czy Tildą Swinton (dwa razy!) na czele. Ze świecą szukać czegoś tak przesiąkniętego grozą jak nowa wersja kultowego horroru.

Saltburn

Jeden z moich ulubionych filmów na tej liście to TikTokowy fenomen, który rozsławiły sceny wylizywania wanny po kąpieli czy… czegoś jeszcze innego. Barry Keoghan znów pokazuje swoje demoniczne oblicze, ale tym razem w roli manipulującego ludźmi studenta, któremu udało się zaprzyjaźnić z „elitą”. To mroczna komedia, rozświetlony neonami dramat, a miejscami i niepokojący thriller, który może nie definiuje kina na nowo, ale dostarcza wyuzdanego spełnienia. Czasami aż wstyd się przyznać, że ten film się lubi.

Ricky Stanicky

Nie jest to najlepszy film oryginalny Amazona i pewnie dałoby się wrzucić to wiele innych, wartych uwagi treści, lecz nie wstydźcie się tego, że czasami trzeba się po prostu pośmiać. Jak nieświadomy dorosłości nastolatek, który nie wymaga zbyt wiele od scenariusza, ceniąc za to świeże podejście do komedii dla dorosłych. Peter Farrelly wraca tu do kina „nieco-sprośnego”, przedstawiając nam bodaj jedną z najlepszych ról Johna Ceny, który tym razem wciela się w zatrudnionego do udawania przyjaciela z dzieciństwa upadłego aktora. Coś chyba nie idzie po planie jego „klientów”, skoro wymyślony przed laty Ricky Stanicky ożywa, a miał być tylko głupią wymówką chcących się pobawić kolegów. Warto, ale nie liczcie na ambitne kino (od tego są inne rzeczy na liście).

The Boys

No błagam – absolutny fenomen Amazon Prime Video, a także główny powód kupowania abonamentu. The Boys to praktycznie idealny serial, który nigdy nie nudzi, a zamiast tego nieustannie bawi, smuci, zaskakuje lub wręcz przeraża. Brutalny serial o upadłych superbohaterach jest zdecydowanie na podium najlepszych rzeczy, jakie znajdziecie na platformie. The Boys oferuje sporo dla zmęczonych formułą superbohaterskich produkcji widzów, ale też dla tych, którzy tego gatunku po prostu nie lubią. Tylko pamiętajcie, że to nie Spider-Man, więc niezachęcające dzieci do siedzenia z Wami na kanapie. Może skończyć się skrzywioną psychikę na długie lata.

The Grand Tour

Pozwoliłem sobie na tę listę wrzucić nie tylko seriale fabularne, ale i reality show. The Grand Tour to po prostu Top Gear, ale od Amazona. Jeśli nie znacie – wypada poznać, a jeśli kojarzycie – nie wypada nie oglądać. Wielki powrót Jeremy’ego Clarksona, Jamesa Maya i Richarda Hammonda nie w każdym odcinku zabawia równie mocno, ale dostępne pięć sezonów obejrzycie w mig, szczególnie jeśli akurat jesteście fanami motoryzacji. Znów mamy tu nierzadko idiotyczne zadania, bolesne one-liner’y oraz sporą różnorodność połączoną kąśliwym humorem prowadzących. Polecam szczególnie odcinki specjalne, w tym ten, w którym legendarne trio podróżuje m.in., przez Polskę.

Rój

Amazon Prime Video ma serial dziwaczny, pokręcony, dziwnie uzależniający, a do tego wszystkiego perfidnie brutalny. Rój to pomieszanie z poplątaniem, u którego sedna leży jednak zadziwiająco oryginalny pomysł i wzorowa produkcja. Wartość artystyczna serialu stoi na tak wysokim poziomie, że warto go obejrzeć choćby tylko ze względu na przepiękne kadry i ogólny klimat. Tak naprawdę znajdziecie tu coś więcej, bo możecie liczyć na serial drogi (no, tak trochę) o uzależnionej od ukochanej wokalistki dziewczyny, w samym środku napiętnowanego ciałami tournee w celu spełnienia własnych marzeń. Donald Glover to ma jednak łeb, a finalny plot twist rozwali chyba największych fabularnych detektywów.

Człowiek z Wysokiego Zamku

Japonia i III Rzesza wygrały. Co jest nagrodą? Stany Zjednoczone, przede wszystkim. Czysta perfekcja dla tych, którzy nie mogą zasnąć bez myśli na temat motywów alternatywnej historii, pokazuje totalitarną wersję świata, w której to „ci dobrzy” przegrali i teraz uginają się pod tyranią „tych złych”. Dla jednych to genialne w prostocie science-fiction, dla innych mało wysublimowany dramat, a dla jeszcze innych po prostu świetny serial, którego siła tkwi we wciągającym scenariuszu. Praktycznie w każdym odcinku coś się dzieje, więc nie ma mowy o nudzie, a do tego przecież samo założenie jest ciekawe, przede wszystkim dla freaków historycznych.

Fallout

Tutaj lecę trochę „z polecenia”, bo jednak nie zdążyłem obejrzeć całości, aby w pełni móc ją polecać, choć już sam początek zapowiada solidny serial opierający się na bodaj jednym z najważniejszych RPG-ów w historii! Komiczno-apokaliptyczny Fallout doczekał się serialu i – wierzcie lub nie – stoi on na szalenie wysokim poziomie. To po prostu stary, dobry Fallout (ale ten od „trójki”, żeby nie było), tylko w wydaniu do oglądania. Recenzje nie pozostawiają złudzeń, że mówimy o jednym z największych hitów platformy. To także zapewne powód, dla którego część z Was na Amazon Prime Video się w ogóle skusiła. Zresztą, warto obejrzeć wszystkie dostępne odcinki, nawet jeśli w grę nigdy nie graliście, bo to po prostu kawał solidnej rozrywki.