Polskie Chernobylite świętuje konsolową premierę niepokojącym zwiastunem

Twórcy Chernobylite udostępnili właśnie najnowszy zwiastun produkcji. Wypuszczono go z okazji zbliżającej się premiery na konsolach. Ta będzie miała miejsce jutro, tj. 28 września na PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series.

Trailer prezentuje wstawki fabularne i parę ujęć z obecnych w grze lokacji. Dodatkowo pokazano fragmenty rozgrywki, w tym strzelanie, eksplorację i zarządzanie naszą drużyną. Przy okazji możemy liczyć na lekkie wprowadzenie do historii i zapoznanie z paroma ważnymi postaciami.

Tym, co najbardziej zwraca uwagę w materiale jest zdecydowanie klimat. Atmosfera to też jedna z największych zalet Chernobylite i choć moim zdaniem nie jest to najlepszy horror, trudno odmówić mu wywoływania ciągłego poczucia zagrożenia i ciarek na plecach. Jeśli chcecie poczytać o grze nieco więcej, koniecznie zerknijcie na moją recenzję. To chyba najlepsza gra studia The Farm 51, ale daleko jej do ideału.

Miejmy nadzieję, że port konsolowy sprosta oczekiwaniom. Dobra optymalizacja to podstawa, ale przydałoby się też, żeby sterowanie kontrolerem zdawało egzamin. Konsolowy port gry został niedawno opóźniony, więc możemy założyć, że The Fatm 51 stara się dbać o jego jakość.