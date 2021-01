Chernobylite nieco się spóźni. Twórcy obiecują więcej zawartości

Studio The Farm 51 ogłosiło, że Chernobylite ukaże się trochę później. W zamian gracze otrzymają więcej zawartości i dodatkowe wersje językowe.

Studio The Farm 51 ma na swoim koncie kilka oryginalnych produkcji. Po niezłym Get Even i (niestety) dość szybko opuszczonym przez graczy World War 3 zdecydowano się na stworzenie horrorowego survivalu – Chernobylite.

Gra jest rozwijana w formule Early Acces od 2019 roku i twórcy stale poszerzają jej zawartość. Tytuł opuści wczesny dostęp w tym roku, choć nadal nie poznaliśmy oficjalnej daty premiery.

The Farm 51 opublikowali nowe ogłoszenie odnośnie stanu gry. Dowiedzieliśmy się z niego, że na debiut poczekamy troszkę dłużej, ale za to produkcja będzie nieco większa.

Niestety, ze względu na wielkość gry (Chernobylite ma kilkakrotnie więcej linii tekstu fabuły niż dowolna z naszych wcześniejszych gier), proces dodawania i testowania nowych języków jest dość czasochłonny i dlatego nie mamy możliwości zakończenia i dopracowania go w bieżącym kwartale.



Przesuwając premierę, równolegle przygotowujemy dodatkową zawartość i elementy rozgrywki, które w pierwotnym planie miały być dostarczone w formie DLC, co oznacza, że ostateczna wersja Chernobylite będzie większa i wypełniona dodatkami, które wydłużą, wzbogacą i uprzyjemnią rozgrywkę. Wśród nich między innymi nowa lokacja, nowe uzbrojenie, nowi przeciwnicy, rozbudowana współpraca z innymi postaciami i tony poprawek w działaniu istniejących mechanik oraz narzędzi. Wszyscy, którzy kupując naszą grę wsparli nas podczas Kickstartera i Early Access, będą korzystać z tych nowinek za darmo i w ramach standardowych aktualizacji Chernobylite Fragmenty ogłoszenia The Farm 51 na Steam

Data premiery ma zostać podana już niedługo. Dodatkowo stale opracowywane są konsolowe porty gry, które mają zostać ukończone w nadchodzących miesiącach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.