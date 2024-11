RTX 5090 będzie piekielnie drogi. Ten wydatek zniszczy nasze portfele

RTX 5090 z potężną ceną. Szykujcie kasę

Chciecie mieć nową i topową kartę graficzną, to musicie wyłożyć na nią potężną kasę. Tak będzie w przypadku flagowego modelu od NVIDII, czyli RTX 5090. Ten ma zadebiutować już w przyszłym roku, a nowe plotki nie ucieszą oszczędnych. Ma to być piekielnie drogi kawałek sprzętu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Bits and Chips, najnowsze i najmocniejsze GPU od NVIDIA będzie jeszcze droższe od poprzednika. Według plotek od chińskich i japońskich dziennikarzy karta graficzna ma kosztować 1999 dolarów amerykańskich (przynajmniej 1800 euro). To daje nam kwotę 8397,79 złotych i to bez doliczania podatków oraz dodatkowych kosztów.

Zobacz też: Najlepsze polskie strzelanki. Gry FPS znad Wisły, które podbiły świat

To oznacza, że kupno karty w Polsce będzie mogło wiązać się z wydatkiem grubo przekraczającym 10 tysięcy złotych. To kwota, za którą bez przeszkód złożycie cały gamingowy PC zdolny do uruchamiania gier w 4K. Z drugiej strony, mowa o nie tylko najdroższym, ale i najmocniejszym GPU, jaki zwykły konsument będzie w stanie kupić. A doskonale wiemy, że za nowinki technologiczne trzeba słono zapłacić.

Kiedy nowe karty pojawią się na rynku? Szacuje się, że nowi przedstawiciele rodziny RTX 50XX zadebiutują na rynku 20 stycznia 2025 roku.

Źródło: Reddit