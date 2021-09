Jasne stanowisko CD Projekt w sprawie Cyberpunk 2077 Online

Kto marzył o tym, by CD Projekt RED poszedł drogą Rockstar i wydał osobny tryb online do Cyberpunk 2077 na modłę GTA Online, może już przestać marzyć.

Może przestać marzyć i jednocześnie srogo się zawieść. Już wiadomo, że CD Projekt RED raczej nie zamierza dać nam osobnej gry Cyberpunk 2077 Online. A jeśli cud się zdarzy, to w odległej przyszłości…

Informacja została przedstawiona podczas czatu z inwestorami, którego zapis przeczytacie w tym miejscu. Nas najbardziej interesuje jedna wypowiedź i przytaczamy ją poniżej. Na pytanie „Czy pracują Państwo nad multiplayerem dla CP2077 i kiedy można się jego spodziewać” odpowiedział Adam Kiciński, prezes zarządu spółki CD Projekt:

Nasze plany nie zakładają wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum Cyberpunka w najbliższej przyszłości. Podtrzymujemy to, co mówiliśmy podczas aktualizacji strategii w marcu br. – podstawą naszego biznesu jest produkcja gier RPG dla jednego gracza, natomiast zamierzamy wzbogacać nasze przyszłe produkcje elementami sieciowymi. Chcemy robić to rozsądnie, krok po kroku. Adam Kiciński, prezes zarządu w spółce CD Projekt

Zauważcie, że Adam Kiciński używa sformułowania „w najbliższej przyszłości”. Zawsze stanowi to jakąś furtkę do późniejszych działań, w tym zmiany decyzji. Wiadomo też, że „najbliższa przyszłość” dla studia CD Projekt RED to nadal łatanie Cyberpunk 2077 oraz praca nad dodatkami singleplayer. Nic dziwnego zatem, studio odsuwa w czasie myśl o jakimkolwiek trybie multiplayer. Deweloper będzie działał krok po kroku i możliwe, że czas na multi do CP2077 jeszcze kiedyś nadejdzie.

Przypominamy, że niedawno pisaliśmy o ciekawym znalezisku w kodzie gry Cyberpunk 2077. Odnaleziono tam odniesienia do trybu multiplayer, co może wskazywać, że w przyszłości w grze znajdzie się moduł sieciowy.