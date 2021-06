Akcje CD Projekt pikują. Firma dawno nie odnotowała tak złych wyników

Wczoraj CD Projekt opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. Niestety, spowodowało to drastyczny spadek akcji. Okazuje się, że zainteresowanie Cyberpunkiem nie jest już tak wysokie, jak było pod koniec 2020.

Choć polska spółka w ostatnim czasie informowała tylko o świetnych wynikach sprzedażowych swojej ostatniej gry, wygląda na to, że w ostatnich miesiącach produkcja już nie sprzedaje się tak dobrze. W związku ze wcześniej wspomnianą publikacją giełda od razu zareagowała – doszło do spadku akcji o około 8%, co zaowocowało dojściem do kwoty poniżej 160 zł ich wartości. W chwili pisania tego artykułu kurs trzyma się na pułapie około 154 zł.

Źródłem całego zamieszania jest ogromna różnica rzeczywistego zysku firmy (32,5 mln zł) i sumy oczekiwanej przez analityków (91 mln zł). Taka sytuacja nie mogła spowodować innej reakcji akcjonariuszy, dlatego obecnie CD Projekt może wydawać się słabą inwestycją swoich funduszy. Zauważmy jednak, że niekoniecznie musi tak być, ponieważ spółka ma obecnie rozległy plan naprawienia i rozwijania Cyberpunka. Nie zdziwię się, jeżeli w przypadku powrotu gry do PS Store polska działalność z powrotem zacznie być atrakcyjna na giełdzie.

Można się zastanawiać, dlaczego nasz rodzimy gigant zarobił tak mało. Okazuje się, że powodem między innymi jest potrzeba niezakładanych wcześniej prac popremierowych nad grą. CD Projekt w swoich obecnych wydatkach uwzględnił koszty kontynuacji amortyzacji produkcji CP2077, prac nad aktualizacjami oraz realizowanie prac badawczych związanych z innymi projektami.